Giovedì 26 e venerdì 27 novembre 2026 , alle ore 20, l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospita la seconda edizione di BIG! – Premio Francesco Di Giacomo, il concorso nazionale dedicato alle band nato per valorizzare l’opera e mantenere viva la memoria della storica voce del Banco del Mutuo Soccorso . Ideato da Antonella Caspoli Di Giacomo , con la direzione artistica di Andrea Satta , il sostegno di Roma Capitale e la collaborazione dell’etichetta discografica ZdB , main sponsor dell’iniziativa, il premio mette al centro la dimensione della band come luogo di incontro, condivisione, scrittura e ricerca musicale .

Il programma

Condotte dalle voci di Radio Rai Timisoara Pinto e Duccio Pasqua, le due serate alterneranno le esibizioni delle sei formazioni finaliste a quelle degli ospiti speciali, tra brani originali e riletture del repertorio di Francesco Di Giacomo e del Banco del Mutuo Soccorso. Sul palco si alterneranno le sei band che hanno conquistato l'accesso alla finale, che sono EEF di Pesaro, SCUSE INUTILI di Arezzo, ANE' di Roma, Io, Virginia e il Lupo di Firenze, Sedici Noni di Roma e Bussola Rotta dell'Aquila.

Ad aprire la serata di giovedì 26 novembre sarà Arturo Stalteri, che eseguirà al pianoforte 750.000 anni fa... l’amore. Tra gli ospiti Piotta, con Stefano Ciuffi e la Resident BIG! Band coordinata da Maurizio Masi, proporrà E mi viene da pensare e 7 vizi Capitale; Bungaro, accompagnato al vibrafono da Marco Pacassoni, interpreterà In quest’aria e Guardastelle, mentre Raffaella Misiti & Le Romane proporranno Bello Francesco, canzone-dedica scritta da Andrea Satta, e Nina si voi dormite.

Venerdì 27 novembre, ospiti della serata Marina Rei, che interpreterà La parte mancante e Donna che parla in fretta, e Filippo Gatti & Cristiano De Fabritiis, che presenteranno un inedito assoluto e Non mi rompete del Banco. Ad accompagnare entrambe le serate, gli interventi di disegno dal vivo di Fabio Magnasciutti e Bruno Cannucciari.