Nasce Fantaboomer.com , il fantagame che riporta in campo i campioni e le stagioni che hanno fatto la storia del calcio. L’idea nasce da Marco Dagostino, edicolante e appassionato di calcio e fantacalcio, con quel rapporto speciale che solo chi ha passato anni tra giornali sportivi, figurine, risultati e discussioni sul pallone può avere. È da lì che prende forma un sogno semplice e quasi nostalgico : poter tornare a giocare al fanta con i campioni che hanno accompagnato la propria giovinezza. Per anni il calcio è stato raccontato attraverso le pagine dei giornali, le classifiche, i tabellini e le domeniche passate ad aspet‐ tare i risultati. L’idea di Marco nasce proprio da quel mondo: riportare quelle emozioni dentro un gioco che oggi conosciamo tutti , ma facendolo viaggiare indietro nel tempo. Il sogno era poter chiamare durante un’asta i nomi dei campioni che si sono amati da ragazzi. Non soltanto ricordarli, ma poterli scegliere, costruire una squadra attorno a loro e tornare a vivere quelle stagioni come se il tempo non fosse mai passato. "Per anni ho venduto giornali sportivi e figurine: il calcio che ho nel cuore è quello. Sognavo di poter chiamare di nuovo all’asta Maradona , Baggio o Zico e rivivere quelle stagioni come se fossero l’anno in corso. Oggi quel sogno è diventato un gioco vero, da condividere con gli amici di sempre." — Marco Dagostino , ideatore di Fantaboomer.com

Questa è stata la sfida che Marco ha lanciato ad Alberto Ardito e Angelo Parisi di Composing Studio Srl: trasformare quel sogno in un’esperienza di gioco vera e propria. Una sfida raccolta con entusiasmo: da quel momento Fantaboomer è diventato un progetto condiviso da tutti e tre, che unisce la visione e la passione per il calcio di Marco alle competenze di sviluppo software e product design di Composing Studio. Da quell’idea è iniziato il viaggio che ha portato alla nascita di Fantaboomer.com: un progetto nato dalla nostalgia, ma costruito con tecnologia, dati e tanta voglia di giocare.

Una piattaforma unica nel suo genere

Fantaboomer.com è una piattaforma composta da sito web e app e si presenta come il primo fanta d’epoca in Italia: un’esperienza che unisce le dinamiche del fanta alla possibilità di tornare a vivere campionati del passato con i dati reali delle partite. La piattaforma mette oggi a disposizione 92 stagioni di Serie A e Premier League, dal 1980 a oggi, con l’obiettivo di permettere agli utenti di confrontarsi con epoche, squadre e giocatori differenti. Il database storico comprende inoltre le stagioni degli anni ’60 e ’70, che saranno introdotte successivamente sulla piattaforma, ampliando ulteriormente l’arco temporale del calcio disponibile per il gioco.

La sfida tecnologica: prima dei codici, i dati

Per ogni partita servono marcatori, minuto dei gol, cartellini, rigori e sostituzioni. Le fonti online, ad esempio, riportano le ammonizioni della Serie A solo dal 1997/98: per la stagione 1996/97 sono stati ricopiati a mano i tabellini dell’Unità, ricostruendo quasi 250 cartellini gialli. Rigori sbagliati e assist sono stati incrociati tra più fonti, tra cui Transfermarkt e i giornali dell’epoca, e verificati gol per gol in caso di discrepanze. Particolare attenzione è stata dedicata ai casi limite – partite sospese, rigiocate o assegnate a tavolino – come Roma-Sampdoria 2008/09, che il sistema aveva inizialmente registrato come uno 0-0. La regola è una sola: meglio nessun dato che mezzo dato. Se un’informazione non è affidabile, la piattaforma lo dichiara invece di ricostruirla arbitrariamente.

"La sfida più grande non è stata scrivere il software, è stata trovare i dati. Per le stagioni recenti esistono e sono ordinati; più si torna indietro, più diventano scarsi. Per chi gioca questa è la cosa più importante: deve potersi fidare che quello che vede è successo davvero." — Alberto Ardito, Composing Studio Srl

Dal background tecnologico al prodotto

Per la realizzazione del software, i tre protagonisti del progetto hanno unito competenze e background differenti, utilizzando anche i moderni strumenti di Intelligenza Artificiale per accelerare il processo di sviluppo. Il risultato nasce dall’incontro tra le dinamiche tipiche del fanta e l’esperienza maturata in oltre 10 anni nella progettazione e nello sviluppo di applicazioni mobile e software. Lo sviluppo tecnico è stato curato da Composing Studio Srl, unendo competenze di sviluppo software e product design per trasformare una particolare idea di gioco in una piattaforma concreta, accessibile da sito web e app.

Da un'idea a un prodotto reale

Dopo una prima fase di sviluppo e test, sono iniziati i primi Fanta campionati, portando il progetto dalla fase di idea a una vera esperienza di gioco condivisa.

La nostalgia è il motore

Il punto di forza di Fantaboomer è anche nella componente emotiva. La possibilità di poter chiamare durante un’asta nomi come Maradona, Baggio, Totti, Del Piero, Ronaldo o Zico non è soltanto una meccanica di gioco: è un modo per tornare, anche

solo per qualche ora, al calcio che si è vissuto da ragazzi. È proprio questa combinazione tra nostalgia, competizione, ironia e tecnologia a definire il concept di Fantaboomer.com. Perché in fondo, per chi ha vissuto quelle stagioni, sentire pronunciare di nuovo il nome del proprio campione durante un’asta è già parte del gioco.