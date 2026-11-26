ROMA - Dopo aver richiamato al Parco Centrale del Lago dell’EUR migliaia di famiglie, bambini, giovani, scuole e appassionati con l’11ª edizione di maggio 2026, “Sport in Famiglia” prosegue il suo tour nei Municipi di Roma e, con un programma pensato per il territorio, fa tappa nel Municipio Roma VI delle Torri. Dal 27 al 29 novembre 2026 Parco Calimera ospiterà la seconda edizione di “ScopriAMO i Parchi – Il parco si mette in gioco”, con un obiettivo chiaro: restituire il parco alla cittadinanza e trasformarlo in uno spazio vivo, accogliente e accessibile.

Per tre giorni il parco diventerà un grande villaggio sportivo aperto alle scuole, alle famiglie e a tutta la cittadinanza. “ScopriAMO i Parchi” nasce dall’esperienza di “Sport in Famiglia”, il format promosso da Cast Sub Roma 2000 che da oltre dieci anni porta lo sport negli spazi pubblici come occasione di incontro, benessere e partecipazione. Un progetto nato dalla collaborazione con Federazione Italiana Motonautica, OPES Italia e CONI, capace di unire sport, formazione, salute e sostenibilità e diventato un evento di riferimento per la Capitale. Il brand cambia veste e si adatta al contesto di Parco Calimera, mantenendo la propria identità e il proprio metodo: avvicinare persone di ogni età allo sport attraverso esperienze accessibili e inclusive. Le attività sportive, educative e informative previste dal programma saranno gratuite.

Bambini, ragazzi, adulti e persone anziane potranno provare numerose discipline, accompagnati da tecnici e operatori qualificati. Attraverso simulatori e postazioni a secco sarà possibile avvicinarsi anche agli sport acquatici, dalla motonautica alla canoa, dalla vela al SUP. Il percorso comprenderà inoltre arrampicata, rugby, tiro con l’arco, pallavolo, basket, tennis, golf, scacchi, e-sport, ping-pong e biliardino. Non mancheranno i giochi di strada, come campana, tiro alla fune, ruba bandiera, salto con la corda e palla prigioniera, capaci di coinvolgere insieme generazioni diverse.

La mattina di venerdì 27 novembre sarà riservata alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Le classi seguiranno un percorso a rotazione tra le aree sportive e parteciperanno alla postazione “Sport & Green”, ospitata nell’anfiteatro e dedicata allo sport, alla natura e alla conoscenza del parco. Attraverso un quiz sulla biodiversità, sul rispetto dei fiori e sulla cura degli spazi verdi, il parco diventerà un’aula a cielo aperto nella quale imparare giocando e muovendosi. L’attività sarà proposta anche alle famiglie e alla cittadinanza durante i turni di apertura al pubblico.

Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado attraverso percorsi di Formazione scuola-lavoro. I ragazzi potranno affiancare gli operatori e mettere in pratica le competenze acquisite in un reale contesto organizzativo, sempre sotto il controllo e la supervisione del personale dell’organizzazione e senza sostituire i tecnici qualificati o gli addetti alla sicurezza.

Dal venerdì pomeriggio e per le giornate di sabato e domenica il villaggio sarà aperto alle famiglie e alla cittadinanza. Il palco ospiterà momenti di ginnastica dolce per le persone over 65, dimostrazioni, incontri con professionisti della salute e appuntamenti con atleti di rilievo nazionale. Le attività potranno essere adattate alle diverse età e alle esigenze delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità, affinché tutti possano vivere l’esperienza secondo le proprie possibilità.

Saranno inoltre presenti dei punti di ristoro con area picnic, pensate per rendere il parco più accogliente e vivibile e permettere a famiglie e visitatori di fermarsi e trascorrere più tempo insieme durante l’evento.

“ScopriAMO i Parchi” vuole riportare le persone negli spazi verdi e contribuire a rendere Parco Calimera più frequentato, riconoscibile e vicino alla comunità. Partecipare significherà provare uno sport, incontrare altre persone e riscoprire il valore di un luogo che appartiene a tutti. Saranno anche invitate le associazioni del territorio.

Gli orari. Venerdì 27 novembre le attività si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 13.00 per le scuole e dalle ore 14.30 fino al calare del sole per la cittadinanza. Sabato 28 e domenica 29 novembre il villaggio sarà aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 fino all’imbrunire.