Un momento di riflessione sul valore educativo dello sport, sul riscatto sociale e sulla necessità di un cambiamento culturale contro ogni forma di violenza di genere. Si è svolto presso la Casa Circondariale di Lanciano, l'incontro che ha visto protagonisti i giocatori della Libertas Stanazzo, la squadra di calcio della stessa Casa Circondariale, insieme ai vertici della Lega Nazionale Dilettanti e alle istituzioni penitenziarie.

In apertura dei lavori è stato dedicato un momento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. I giocatori della Libertas Stanazzo, in particolare, hanno portato la loro testimonianza e raccontato il loro impegno in un percorso di crescita e cambiamento profondo. Un cammino che parte dalla consapevolezza che la violenza non è soltanto fisica, ma può manifestarsi nel linguaggio, negli atteggiamenti e nei comportamenti quotidiani.

L'iniziativa, moderata da Francesco Carrassi, ha offerto l'occasione per fare il punto sul ruolo sociale del calcio come strumento di rieducazione e reinserimento e su quanto sta costruendo su questi temi la LND.

Al dibattito sono intervenuti: Giancarlo Abete, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Daniela Moi, Direttrice della Casa Circondariale di Lanciano, Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano, Ezio Memmo, Presidente del Comitato Regionale Abruzzo LND, Luca De Simoni, Responsabile Area CSR (Corporate Social Responsibility) LND, Dora Bendotti, Referente Area CSR del CR Abruzzo, Romolo Cimini, allenatore della Libertas Stanazzo e Sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Lanciano

Particolarmente significativa è stata la testimonianza di Fabrizio Maiello, protagonista del libro "Rapirò Gianfranco Zola" scritto da Marco Cattaneo. Maiello, nel suo intervento, ha ripercorso la propria storia, raccontando le cadute, le difficoltà affrontate e il lungo percorso di riscatto personale, offrendo ai detenuti-calciatori un esempio concreto di come sia possibile ricostruire il proprio futuro. L’evento ha confermato la sinergia tra istituzioni sportive e Amministrazione Penitenziaria nel promuovere progetti capaci di abbattere i pregiudizi e generare nuove opportunità di rinascita attraverso i valori dello sport.