Sette giorni per raccontare lo sport attraverso il cinema, le sue storie e i suoi valori. Si terrà a Palermo, dal 1° al 7 dicembre 2026, la 46ª edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, manifestazione nata nel 1979 da un’idea di due grandi firme del giornalismo italiano: Vito Maggio, storica penna della Gazzetta dello Sport, e Sandro Ciotti, indimenticabile voce delle radiocronache Rai. Organizzato dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, presieduta da Roberto Oddo, con la direzione artistica e la produzione esecutiva di Stefania Tschantret, CEO di Oblivion Production, il Festival ospiterà produzioni cinematografiche provenienti da oltre 30 nazioni, promuovendo attraverso il linguaggio audiovisivo i valori dello sport, dal fair play all’inclusione, dal rispetto delle regole al superamento dei propri limiti.

I film e le anteprime

Lungometraggi, cortometraggi, documentari e opere di finzione compongono il programma cinematografico. Tra le anteprime italiane spiccano All in the Game di Chris Ames, con Abdurrahman Sbaiti, Devonte Webster-Swack e Josh Khan, documentario ambientato nel sud di Londra che racconta il calcio come strumento di fratellanza e speranza, e Second Life di Ching-Hung An, con Van Fan, Tzu-Yen Li, Tai Bo e Jerry Yen, ispirato alla storia vera di una ragazza che, dopo aver subito una lesione irreparabile agli occhi, trova nel nuoto la forza per ricominciare. Tra i cortometraggi, da segnalare Kék Napsugàr / Blue Sunbeam di Károly Pálfai, con Tália Lilla Huszár, Attila Halász e il Dr. Attila Gubacsi, inserito nelle selezioni per gli Oscar 2027 nella categoria cortometraggi documentari, che racconta il percorso di inclusione di una bambina autistica attraverso le arti marziali.

La novità dell’Industry Sport Film Market

Il 6 e 7 dicembre, presso l’Hotel Garibaldi, debutterà l’Industry Sport Film Market, organizzato da Stefania Tschantret per Oblivion Production. Uno spazio di incontro tra autori, produttori, distributori, emittenti e piattaforme streaming, pensato per favorire lo sviluppo, il finanziamento e la distribuzione di progetti audiovisivi legati allo sport. «Ho voluto che il programma unisse formazione, confronto e occasioni professionali concrete», sottolinea Stefania Tschantret.

La produttrice americana Bonnie Williams condurrà un laboratorio dedicato alla capacità di creare relazioni nei festival, il consulente creativo polacco Maciej Zemojcin approfondirà il tema dell’intelligenza artificiale applicata al cinema, mentre il produttore Katriel Schory modererà una tavola rotonda sulle prospettive del cinema sportivo. Previsti anche approfondimenti sulle opportunità produttive in Sicilia e sugli aspetti legali delle coproduzioni e dei diritti.

I progetti selezionati saranno presentati a una platea di addetti ai lavori e avranno accesso a incontri individuali con Antoine Guilhem (Goodfellas), Oscar Bellec (Round 12), Eric Hannezo (Head of Mediawan Sport), Vito Marchiano (Rushlake/Kino on Demand), Uwe Nadler (Ravir), Beatrice Gulino (Teodora), Wolfgang Knoepfler (Terra Mater) e Luca Macciocca (Rai). L’obiettivo è costruire una piattaforma professionale stabile, favorendo collaborazioni, coproduzioni e nuove opportunità di finanziamento e distribuzione.

Sport, ambiente e tutela del mare

Giovedì 3 dicembre sarà dedicato agli studenti con l’iniziativa “Mare in Onda: Ambiente-Sport-Salute in modalità One Health”, a cura dell’Associazione Marco Sacchi, diretta dalla D.ssa Rosalba Muratori. Una giornata di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente marino attraverso proiezioni di video subacquei, incontri con produttori di documentari e una tavola rotonda con esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo.

Tra gli ospiti Marcello Giliberti, presidente TELIMAR Pallanuoto, la pluricampionessa italiana di scherma paralimpica Marcella Librizzi, Massimo La Rosa, maestro e arbitro di scherma olimpica e in carrozzina, e Letizia Davi (LILT Palermo).

Interverranno Giacomo Scalzo (Assessorato Regionale alla Salute), Leonardo Catagnano (Assessorato Regionale all’Agricoltura), Alessandro Anello (Assessorato allo Sport del Comune di Palermo), Alberto Firenze (ASP Palermo), Michele Torregrossa e Anna Russo (Università di Palermo), Vincenzo Infantino (Arpa), il colonnello Emilio Vitrone (Guardia di Finanza di Palermo), Michele Maltese (Capitaneria di Porto di Palermo), Tiziana Cillari (Ispra), Mauro Sinopoli (Anton Dohrn) e Giuseppe Russo (Istituto Ballatore).

Cinema, sport e salute: screening gratuiti e prevenzione

Venerdì 4 dicembre, dalle 10 alle 16, nell’ambito della sezione “Cinema Sport & Salute”, il Festival, in collaborazione con l’ASP 6, offrirà alla cittadinanza prestazioni sanitarie gratuite: screening mammografici, del cervicocarcinoma, del tumore del colon-retto, delle infezioni sessualmente trasmesse e del diabete. Sarà inoltre possibile accedere ad alcune vaccinazioni e usufruire di un Infopoint, di uno sportello amministrativo e dello sportello PNES.

Sabato 5 dicembre, una tavola rotonda a cura della Federazione Medico Sportiva di Palermo, diretta dal Dr. Vittorio Virzì, approfondirà il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione, coinvolgendo medici, istituzioni, studenti delle scuole e delle università, federazioni e associazioni sportive.

Tra le presenze istituzionali previste Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Alessandro Anello, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, Enzo Falzone, presidente del CONI Sicilia, e Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo.

Tra gli interventi quelli di Salvatore Corrao, professore ordinario di Medicina Interna e direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e della UOC di Medicina Interna IGR ARNAS Civico; Claudio Costantino, professore associato di Igiene presso l’Università degli Studi di Palermo e referente dell’Ambulatorio Vaccinale AOU Policlinico Palermo; Giuseppe Termini, direttore del Distretto 42 ASP Palermo, e Sergio Fasullo, direttore della UOC Cardiologia del P.O. G.F. Ingrassia.

Al termine del convegno sarà realizzato un documento video da diffondere nelle scuole e nelle università, per dare continuità alla promozione dell’attività fisica e della cultura della prevenzione attraverso il cinema.

L’omaggio a Raf Vallone

Tra i riconoscimenti di questa edizione, un posto particolare è riservato a Combattente, il documentario diretto da Marco Spagnoli e dedicato a Raf Vallone, attore di fama internazionale, ma anche intellettuale, giornalista, partigiano e calciatore di Serie A. Il Comune di Palermo e l’Accademia del Cinema Sportivo hanno già consegnato il Paladino d’Oro Sport Film Festival – Premio Cinematografico Internazionale alla figlia dell’attore, Eleonora Vallone, lo scorso ottobre, in occasione della presentazione della manifestazione alla Camera dei Deputati. Un’anticipazione del documentario, ancora inedito, sarà presentata durante il Festival.