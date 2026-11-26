Quali sono i principali risultati ottenuti da ANIEF durante l'esame del Decreto Scuola?

"Tra i risultati più importanti c'è il ritorno del doppio canale di reclutamento. Dall'anno scolastico 2027/28 le immissioni in ruolo dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) diventano strutturali e si estendono anche ai posti comuni, sui posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie. Finora questa possibilità riguardava solo il sostegno ed era prorogata di anno in anno. Dopo vent'anni di battaglie sindacali è un cambiamento che amplia le opportunità di ingresso stabile. Avevamo però chiesto di più: riservare alle GPS il 50% dei posti destinati alle immissioni in ruolo, come avviene per le graduatorie a esaurimento".

Un altro tema centrale riguarda la formazione degli insegnanti di sostegno. Quali novità sono state introdotte?

"In sede di conversione è stata accolta la nostra richiesta di prorogare i percorsi INDIRE: chi ha maturato almeno tre anni di servizio sul sostegno potrà conseguire la specializzazione entro il 30 giugno 2027. Dall'anno accademico 2027/28 questi percorsi diventeranno un canale stabile, attivato dalle università. Nelle nostre scuole oltre la metà dei posti di sostegno, su quasi 280mila, viene assegnata in deroga e spesso a docenti senza specializzazione. L'obiettivo è valorizzare l'esperienza di chi lavora da anni sul campo. Riteniamo però importante estendere questa possibilità anche agli insegnanti specializzati all'estero, oggi esclusi".

La proroga dei percorsi formativi è sufficiente a risolvere il problema della precarietà sul sostegno?

"La formazione non basta a risolvere una criticità strutturale. Ogni anno una quota consistente dei posti di sostegno viene assegnata con supplenze che si ripetono nelle stesse scuole, senza trasformarsi in cattedre stabili. Chiediamo quindi di convertire quei posti in organico di diritto e di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato. La continuità didattica non si raggiunge con supplenze prorogate di anno in anno: si garantisce quando una persona entra di ruolo. È in gioco la qualità del servizio e il diritto allo studio, soprattutto per gli alunni con disabilità. Lo ha riconosciuto anche il Comitato europeo dei diritti sociali, accogliendo il nostro reclamo collettivo n. 200/2021 sulla precarietà dei docenti di sostegno".

Quali sono, invece, le principali criticità sul fronte delle tutele e del trattamento economico dei lavoratori?

"Continuiamo a denunciare la disparità di trattamento, economica e professionale, tra personale precario e personale di ruolo. L'Italia continua a discriminare gli insegnanti precari rispetto a quelli di ruolo e a risparmiare sullo stipendio di chi lavora".

Oltre al reclutamento e al sostegno, quali altri risultati avete ottenuto per il personale scolastico?

"Abbiamo ottenuto nuove risorse per il personale delle segreterie e per i DSGA, oltre a un incremento del MOF per tutto il personale".

Quali sono, dunque, le priorità di ANIEF per il futuro?

"Il decreto rappresenta un passo avanti, ma ora serve stabilizzare i precari: bisogna ridurre il ricorso strutturale alle supplenze, stabilizzare gli organici e assicurare pari dignità e retribuzione a tutti i lavoratori della scuola. L'obiettivo resta rendere il sistema scolastico più equo, tutelando chi vi opera ogni giorno e garantendo agli studenti, in particolare a quelli con disabilità, un percorso formativo con maggiore continuità".