VERONA – Rafforzare il lavoro congiunto tra ACES e ANCI per accompagnare i Comuni nello sviluppo delle politiche sportive e condividere idee ed esperienze. È il messaggio con cui Marco Fioravanti , presidente del Consiglio nazionale ANCI e sindaco di Ascoli Piceno, ha aperto il Network Meeting ACES nell’ambito della 43ª Assemblea annuale ANCI insieme al Presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli. In apertura è intervenuto anche Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, richiamando il duraturo rapporto tra ACES e ICSC a sostegno dei territori.

Tra gli strumenti presentati, il Best Sport Practices – Compendium 2025/2027, realizzato da ACES con il Comune di Ascoli Piceno: 61 progetti di 40 amministrazioni di tutto il mondo, raccolti per mettere le esperienze locali a disposizione di altre città. Una nuova edizione è prevista nel 2028.

Emanuela Ferrante, assessora allo Sport di Napoli, ha sottolineato il contributo del titolo di Capitale Europea dello Sport 2026 al rilancio delle politiche sportive cittadine e al raggiungimento di obiettivi fino a poco tempo fa impensabili. Un percorso destinato a proseguire nel 2027, quando Napoli ospiterà l’America’s Cup.

Il confronto è proseguito con Nicola Armentano, consigliere con delega allo Sport della Città metropolitana di Firenze, che ha presentato l’esperienza delle Palestre della Salute nell’ambito del percorso di candidatura a Capitale Europea dello Sport 2029; con la sindaca Maria Aida Episcopo, che ha illustrato le azioni verso Foggia Città Europea dello Sport 2028, soffermandosi anche sul Patto educativo con la Prefettura di Foggia; e con l’assessore Marco Bosi, che ha illustrato il percorso di Parma verso il 2027 dedicato allo sport inclusivo e al volontariato, ufficializzando il Congresso europeo sullo sport inclusivo, in programma a Parma il 5 marzo 2027.

Il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini ha illustrato le opportunità del titolo di Isola Europea dello Sport 2027 per l’Elba, con un focus su merchandising e comunicazione a favore delle associazioni sportive del territorio. Debora Miccio, responsabile commerciale e marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha quindi presentato gli strumenti ICSC per la realizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi e del patrimonio culturale pubblico.

Lo studio SG Plus: dai singoli eventi ai benefici per i territori

Roberto Lamborghini, presidente di SG Plus, ha presentato lo studio sui benefici dei titoli ACES, elaborato sui dati raccolti nei 14 territori italiani premiati nel 2025: oltre 470 eventi, più di 1.300 giornate di gara e oltre 650.000 persone coinvolte. L’analisi stima un indotto economico medio superiore a 8,1 milioni di euro per una Città Europea dello Sport, con ricadute su ricettività, ristorazione e servizi. Esamina inoltre i potenziali benefici sanitari legati a una maggiore pratica fisica e individua nell’inclusione e nella coesione sociale ambiti da monitorare.

A chiudere, le testimonianze di Mantova e Seregno, già insignite di titoli ACES, hanno riportato il confronto al tema dell’eredità: dare continuità alle iniziative e farle diventare parte delle politiche sportive del territorio.