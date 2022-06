Tecnover, l'esperienza di un'azienda tutta italiana

Una realtà unica e che, nel tempo, ha saputo rinnovarsi, in modo da garantire sempre la massima affidabilità a tutti i suoi clienti: stiamo parlando di Tecnover, società specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine e sistemi per la verniciatura a spruzzo. Fondata nel 1984, grazie alla quasi quarantennale esperienza nel ramo dei suoi soci fondatori, si è affermata sul mercato come una tra le aziende leader nel settore. Tecnover nasce il 2 ottobre 1984 dalla volontà e dall’impegno di Francesco Ricotti e Lorenza Cera che, dopo aver sviluppato una lunga esperienza dapprima nel settore delle vernici e poi nella commercializzazione e assistenza delle apparecchiature per la verniciatura a spruzzo, decidono di costituire la loro azienda e si stabiliscono nell’originaria sede di Sesto San Giovanni. Ed è qui che nasce la prima macchina per la verniciatura a spruzzo con il marchio Tecnover: si tratta della pompa Airless, che oggi è alla base della proposta commerciale dell’azienda. A quasi quarant’anni dalla sua fondazione Tecnover costituisce una delle principali realtà italiane, europee e mondiali nell’ambito delle migliori attrezzature per verniciatura e, dalla sua sede di Muggiò, esporta le proprie macchine verso tutti e cinque i continenti. L’azienda è attualmente guidata dalla seconda generazione manageriale, composta da Stefano e Massimo Ricotti, che continuano il percorso intrapreso dai genitori, mettendo in campo ogni giorno la medesima competenza.

Vince il Made in Italy

Tecnover offre oggi un’ampia gamma di modelli in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa. Il principale tratto distintivo di Tecnover è quello di esportare macchine e accessori in tutto il mondo, rigorosamente affidandosi al Made in Italy, suo vero marchio di fabbrica. Le pompe per verniciatura a marchio Tecnover sono caratterizzate dunque da una qualità interamente italiana, sia per quanto riguarda la progettazione che la produzione. L’utilizzo dei migliori materiali, l’applicazione alle diverse lavorazioni delle più recenti tecnologie, i severi collaudi rappresentano le fasi fondamentali della realizzazione delle apparecchiature di Tecnover. L’impegno quotidiano di Tecnover è dunque orientato non solo alle più moderne tecniche di verniciatura, ma si orienta anche verso la qualità produttiva e l’innovazione in campo tecnologico. Il tutto accompagnato da un’accurata e meticolosa ricerca del miglior design, in modo da offrire a tutta la clientela delle pompe e delle attrezzature per la verniciatura a spruzzo che siano, in ogni occasione, in grado di unire il piacere estetico alla funzionalità operativa, proprio come nella migliore tradizione del più raffinato Made in Italy, di cui, come detto, l’azienda di Muggiò si fa portavoce ormai da moltissimi anni.