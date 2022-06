La guida ai bonus edilizi: tutte le novità da sapere

La Legge di Bilancio per il 2022 definisce, oltre al Superbonus, anche altri bonus legati alla casa, con novità e proroghe. In linea generale, possiamo affermare che si prevede una scadenza generalizzata al 2024 per tutti i bonus casa, proroghe differenziate per il Superbonus 110% e una significativa diminuzione della percentuale di detrazione per il bonus facciate (dal 90% al 60%).

Superbonus La Legge di Bilancio 2022 ha mantenuto il Superbonus 110%, l’agevolazione che spetta a chi decide di ristrutturare la propria abitazione, introducendo alcune specifiche. Tale incentivo fiscale è stato esteso: a tutte le abitazioni unifamiliari, senza limite di Isee e anche a Rsa, alle Onlus e alle abitazioni raggiunte dal teleriscaldamento. Potrà essere richiesto fino al 31 dicembre per tutti quegli interventi che riguardano le abitazioni unifamiliari, a condizione che, entro il mese di giugno 2022, sia stato completato il 30% dei lavori. Differente è il discorso sugli interventi sulle case popolari: qui la proroga è al 31 dicembre 2023, qualora fosse stato realizzato il 60% dei lavori al 30 giugno 2023. Nel caso di interventi effettuati da condomini e persone fisiche proprietarie o comproprietarie, potranno essere detratte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025: la detrazione è pari al 110% per le spese entro il 31 dicembre 2023, scende al 70% per il 2024 e al 65% entro il 2025. Ristrutturazioni La Legge di Bilancio 2022 proroga fino al 31 dicembre 2024 i bonus edilizi ordinari, ossia i bonus spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e ristrutturazione. Per il bonus mobili il limite di spesa 2021 pari a 16.000 euro passa a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e 2024. Ecobonus Spazio poi all’Ecobonus, che anche per il 2022, si contraddistingue come un’agevolazione che riguardante la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Anche tale istituto è stato prorogato dall’ultima Legge di Bilancio 2022. Ma in che cosa consiste? Si tratta di una detrazione fiscale IRPEF e IRES che viene garantita solo in caso di lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Anche l’Ecobonus ha alzato la percentuale di detrazione al 110% per alcuni lavori. Si potrà beneficiare di questa formula (piena) fino al 2023. Poi le aliquote scenderanno al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.