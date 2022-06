Stop ad afa e caldo: ecco gli incentivi

Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, molti italiani si vedono costretti ad acquistare un buon condizionatore per vivere l’ambiente domestico senza soffrire il caldo e la tanta umidità. Anche per il 2022, con l’ultima legge di Bilancio, il Governo ha confermato il bonus condizionatori: un’agevolazione, questa, che permette a coloro che vogliono acquistare un nuovo condizionatore o sostituire il vecchio impianto con uno a pompa di calore o a risparmio energetico, di ottenere una detrazione che va dal 50 al 65%. Quindi, grazie ad alcune agevolazioni previste in materia edilizia – come Ecobonus, Superbonus 110% ma anche bonus mobili e ristrutturazioni – l’acquirente può beneficiare della detrazione fiscale. Il bonus ristrutturazione, ad esempio, comporta una detrazione del 50% fino ad un tetto massimo di spesa di 96.000 euro. Rientrano – in questo specifico caso – le spese relative alla riparazione, installazione di singoli elementi o alla sostituzione di un vecchio condizionatore con uno nuovo purché vengano rispettati i requisiti di risparmio energetico. Con il bonus mobili, invece, è prevista una detrazione del 50% anche per le nuove installazioni. In tal modo, chi non dispone di un vecchio impianto da sostituire può comunque usufruire dell’agevolazione. Pur in assenza di lavori generali di ristrutturazione, è possibile accedere al bonus attraverso la formula dell’ecobonus del 65%. Per finalizzare la detrazione fiscale, oltre a dover essere garantito il salto di due classi energetiche, è necessario acquistare – in sostituzione di precedenti impianti di riscaldamento – climatizzatori dotati di pompa di calore ad alta efficienza, utilizzabili sia per la climatizzazione estiva sia per quella invernale. E poi, ancora, chi sta effettuando dei lavori ammessi al Superbonus avrà la possibilità di acquistare un condizionatore includendolo nelle spese detraibili al 110%, sempre nel rispetto delle condizioni richieste. L’agevolazione in questione può essere ottenuta in due modi: come sconto diretto al momento dell’acquisto oppure come rimborso Irpef, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. È utile rammentare che per beneficiare della detrazione fiscale non è necessario disporre di un’esenzione Isee, poiché valida per tutti i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese.