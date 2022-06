Piscina da sogno: come realizzarla

Con l’estate sempre più nel vivo, aumenta anche il desiderio di immergersi in piscina, luogo ideale per una rigenerazione a 360 gradi. Molti italiani, a tal proposito, sono alla ricerca di informazioni utili per costruire una piscina interrata, perfetta per sfruttare appieno le belle giornate. A rivestire un ruolo cardine nella realizzazione della struttura, è senz’altro la progettazione. In questa specifica fase – oltre a valutare gli aspetti meramente tecnici – occorre definire forma, posizione, dimensione e personalizzazioni varie. Un secondo aspetto da non trascurare riguarda invece i permessi perché, per la costruzione, è necessario ottenere il via libera dal Comune di appartenenza. E poi, ancora, bisognerà affidarsi a una ditta edile per la realizzazione dello scavo e l’esecuzione della gettata. Terminato questo step, è fondamentale curare l’installazione dell’impianto idraulico ed elettrico, così da edificare una piscina in piena sicurezza. Per ciò che concerne la costruzione della struttura vera e propria, i tempi di realizzazione appaiono piuttosto variabili. La tipologia più rapida da installare è la vetroresina che va inserita nello scavo predisposto e collegata all’impianto di filtrazione. Vi sono poi le piscine in acciaio o quelle con struttura in cemento che, però, richiedono tempistiche maggiori. Ultimata la vasca, ci si può finalmente dedicare alla sistemazione del solarium e all’installazione di tutte le personalizzazioni richieste. Non dovrebbero occorrere più di tre mesi, dunque, per avere a disposizione la piscina dei sogni.