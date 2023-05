L’attico in cui potresti giocare a calcio: a New York la casa più costosa del mondo

NEW YORK (Stati Uniti) - E’ la casa dei sogni, quella che tutti i miliardari vorrebbero avere. Ovviamente è a New York, ed è un mega attico di fronte a Central Park. Distribuito su tre piani, ha una metratura di 1600 metri. L’accesso è esclusivo, per arrivare nell’appartamento più costoso del mondo ci sono due ascensori.