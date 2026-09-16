Forbes Global Properties sceglie Rivolta International Realty come Exclusive Member

Forbes Global Properties scommette sulla Capitale e sceglie Rivolta Immobiliare come Exclusive Member , unico member del network sul territorio romano e laziale. La scelta porta le proprietà immobiliari di pregio di Roma e del Lazio dentro una rete internazionale di operatori indipendenti selezionati per invito e le mette in connessione con una platea globale di acquirenti e investitori qualificati. Da questa membership è nata Rivolta International Realty , nuova realtà dedicata al real estate di lusso e alla promozione internazionale delle proprietà più prestigiose del territorio.

L’annuncio è arrivato oggi nella Sala della Stampa Estera di Palazzo Grazioli a Roma, alla presenza del dottor Sergio Rivolta Lippo, Presidente del Gruppo Rivolta, Michael Jalbert, CEO di Forbes Global Properties, Marcus Benussi, Managing Director di Forbes Global Properties, Luca Rivolta Lippo e Marco Rivolta Lippo, rispettivamente Vicepresidente e General Manager del Gruppo Rivolta.

«Essere stati scelti da Forbes Global Properties è motivo di grande orgoglio per noi - sottolinea il dottor Sergio Rivolta Lippo, Presidente del Gruppo Rivolta - Roma ha oggi l’opportunità di trasformare il crescente interesse internazionale in investimenti capaci di generare valore per la città. La sfida non è soltanto attrarre capitali, ma farli diventare recupero del patrimonio, lavoro e sviluppo per il territorio salvaguardando l’autenticità di Roma che sta nei suoi valori e nel suo modo di vivere: la città ha una posizione strategica nel Mediterraneo e ha tutte le carattiristiche per diventare una delle protagoniste del mercato internazionale».

Forbes Global Properties è il partner immobiliare esclusivo di Forbes Media per il segmento del real estate di lusso: un network internazionale di società immobiliari indipendenti accuratamente selezionate per invito, le cui proprietà vengono presentate sulle piattaforme editoriali del gruppo. Non è un franchising: i membri mantengono marchio, autonomia e radicamento locale e accedono a una rete che conta 600 uffici in 39 paesi e più di 20.000 professionisti immobiliari, oltre a una piattaforma da oltre 160 milioni di visite mensili.

«È un privilegio accogliere Rivolta International Realty in Forbes Global Properties come membro esclusivo per Roma e il Lazio - ha dichiarato Michael Jalbert, CEO di Forbes Global Properties - Roma vanta uno straordinario patrimonio di proprietà immobiliari e i settant’anni di conoscenza ed esperienza di Rivolta nel mercato locale rappresenteranno un valore importante per i membri del nostro network e per la nostra platea globale di acquirenti di alto profilo».

La scelta di Rivolta nasce quindi dal radicamento sul territorio, dalla reputazione e dalla conoscenza del mercato maturata dal Gruppo in settant’anni di attività. L’ingresso nel network consente di mantenere identità, autonomia e presidio locale, integrandoli con la dimensione internazionale di Forbes Global Properties. Per Roma, significa trasformare la crescente attenzione dei capitali globali in un’opportunità di valorizzazione del patrimonio e di sviluppo dell’indotto: la storia ispira, gli investimenti costruiscono il futuro.