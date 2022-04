L'Italia di Roberto Mancini e Valentino Rossi premiati ai Laureus World Sports Awards

SIVIGLIA, 24 aprile 2022 – Il calcio italiano è stato insignito del “Laureus World Team of the Year Award” (Squadra dell’anno) dopo la memorabile vittoria degli Azzurri ai Campionati Europei dello scorso anno. La vittoria della Nazionale italiana di Roberto Mancini è stata annunciata in occasione dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, che si sono tenuti in un format virtuale questa sera a Siviglia. Nel corso della cerimonia, presentata da Lindsey Vonn, una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi, oggi membro della Laureus Academy, è stato premiato anche Valentino Rossi con il “Laureus Sporting Icon Award”, un riconoscimento assegnato per la prima volta nella storia dei Laureus Awards, che celebra “il Dottore”, ritiratosi lo scorso mese di novembre dopo una spettacolare carriera durata 25 anni.

È la seconda volta che la Nazionale italiana di calcio si aggiudica il “Laureus World Team of the Year Award”; la prima è stata in occasione della vittoria dei Campionati Mondiali del 2006 in Germania. Gli Azzurri hanno vinto la finale di Wembley, allungando a 34 la striscia di risultati utili consecutivi. Cinque giocatori della Nazionale (Bonucci, Chiesa, Donnarumma, Jorginho e Spinazzola) sono stati selezionati nella squadra ideale della rassegna continentale. La vittoria dell’Italia ai Campionati Europei è arrivata in un momento in cui il Paese ha sofferto in modo significativo a causa della pandemia.

Il ct Roberto Mancini ha affermato: “Grazie per questo premio eccezionale, che va condiviso con lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i giocatori protagonisti di un ottimo lavoro, culminato lo scorso anno con la vittoria dei Campionati Europei. Considerando l’importanza del premio questo è un riconoscimento che voglio condividere con tutti i giovani del mondo”.

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione italiana, ha affermato: “Grazie per aver scelto la nostra Federazione e la nostra Nazionale per questo premio, particolarmente significativo soprattutto in considerazione del suo valore. Grazie dal profondo del mio cuore. Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutti i membri della Laureus Academy. Lo scorso anno abbiamo compiuto davvero un’impresa straordinaria, vincendo l’Europeo”.

Alessandro Del Piero, Laureus Academy Member e leggenda del calcio italiano, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, ha affermato: “Il Laureus è il più grande premio per una squadra nello sport mondiale. Vincere questo premio come membro della Nazionale nel 2006 è stato uno dei momenti più significativi della mia carriera. Quest’anno c’erano in nomination sei squadre di grande valore, ma la Laureus Academy ha voluto premiare il team che ha saputo trovare dentro di sé quel qualcosa in più proprio nel momento in cui ce n’era più bisogno. Con la loro determinazione e il loro spirito di sacrificio i giocatori della Nazionale hanno dato speranza a un Paese fortemente provato dalla pandemia”.

La cerimonia dei Laureus World Sports Awards si è colorata d’azzurro anche grazie al premio consegnato a Valentino Rossi, premiato con il “Laureus Sporting Icon Award”. “Il Dottore”, mito del motociclismo italiano, si è ritirato al termine della stagione 2021 del MotoMondiale. In una carriera durata più di un quarto di secolo, i record e lo spessore umano del centauro di Tavullia saranno difficili da eguagliare o superare, sia in pista che fuori. Il nome di Valentino Rossi apparirà per sempre nei libri di storia. Valentino ha vinto nove Campionati del Mondo, conquistando 115 vittorie e 235 podi, ed è stato l’unico pilota a vincere titoli mondiali nelle categorie 125cc, 250cc, 500cc e MotoGP.

Durante la sua carriera Valentino Rossi ha ottenuto ben 8 nominations ai Laureus Awards. Nel 2006 è stato insignito del “Laureus Spirit of the Sport Award” per celebrare il suo contributo al mondo del motociclismo dopo aver vinto per il quinto anno consecutivo il titolo iridato della MotoGP. Nel 2011 ha anche vinto il “Laureus Comeback of the Year Award”.