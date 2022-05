Lo scorso sabato 7 maggio, a Vimercate (MB), in occasione del Torneo Internazionale di Rugby “X Nations” organizzato dall’ASD Pirati Rugby, si è svolto l'evento di presentazione delle nuove attività e di condivisione dei risultati legati al progetto "Sport for Good Vimercate in memoria di Fabrizio Carretti", che coinvolge i bambini in attività sportive e psicomotorie gratuite, nel ricordo del gigante del private equity Fabrizio Carretti, finanziatore di Fondazione Laureus Sport for Good Italia.