Laureus F1 Charity Night: tanti i campioni presenti allo spazio MERBEG

Milano, 9 settembre 2022 – La Laureus F1 Charity Night, l’evento annuale di fundraising a sostegno delle attività di Fondazione Laureus Sport for Good Italia, ieri, presso lo spazio Merbag in via Daimler 1, nella zona nord-ovest di Milano, ha dato vita a una serata all’insegna della generosità e dello sport.

L’evento, che si è aperto con il sentito ricordo alla Regina Elisabetta II d’Inghilterra, è stato condotto da Federica Masolin, giornalista e volto dei motori su Sky Sport. Ad affiancarla durante la serata Pierluigi Pardo, voce di DAZN, e Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay e videomaker. Tra i presenti, Fabio Capello e Demetrio Albertini, Marco Bortolami e Riccardo Pittis, Alice Ronchetti e Maria Hofl-Riesch. Poi ancora Furio Benussi, Mike Maric, Antonio Rossi, Linton Johnson, Andrea Berton e Davide Oldani, che ha curato la cena di gala a quattro mani con Tassino Catering. All’evento sono intervenuti anche Giacomo Agostini e Kyle Hines, cestista dell’Olimpia Milano e ambasciatore del progetto One Team, che la squadra di basket meneghina sostiene in collaborazione con la Fondazione Laureus Sport for Good Italia. Tra i momenti salienti, l’ex rugbista Diego Dominguez è stato ufficialmente nominato Ambassador di Fondazione Sport for Good Italia. Poi Fabrizio Vendramin, l’artista e vincitore di Italia’s Got Talent 2011 ha omaggiato Nelson Mandela creando in soli 6 minuti sul palco un suo sorprendente ritratto, poi battuto all’asta.