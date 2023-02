Fondazione Laureus Sport For Good alla Milano Marathon

Fondazione Laureus Sport for Good Italia parteciperà alla 21esima edizione della Milano Marathon , che torna domenica 2 aprile tra le strade del capoluogo lombardo, in veste di Gold Partner. Attraverso la staffetta solidale non competitiva, riservata a squadre di 4 persone e suddivisa in 4 frazioni di distanza variabile tra i 7 e i 13 km, Fondazione Laureus sostiene il progetto “ SocialOsa Overlimits ” attivo a Milano e nato con l’obiettivo di avviare alla pratica della pallacanestro ragazzi e ragazze affetti da disabilità cognitive. La formula della Relay Marathon, infatti, presuppone che ogni staffetta abbracci uno dei progetti no profit proposti dalla centinaia di associazioni partecipanti al Charity Program e che si attivi nella raccolta fondi per sostenerlo.

Coloro che al momento dell’iscrizione scelgono di correre la staffetta per Laureus sposano la causa “SocialOsa Overlimits” e diventano a tutti gli effetti componenti della squadra della Fondazione. Inizia così l’opportunità di generare donazioni a sostegno dei giovani beneficiari del progetto: ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 35 anni affetti da disabilità cognitive. L’obiettivo è porre la pallacanestro al centro di processi di abbattimento di barriere sociali e culturali, poiché lo sport rappresenta una valida opportunità di socialità e divertimento. Nel campo da basket, infatti, questi giovani adulti escono alla dimensione della disabilità ed entrano nel rettangolo da gioco in veste di atleti, imparando a fare squadra indipendentemente dalla propria o altrui capacità. La pratica sportiva, infatti, concorre al raggiungimento di obiettivi quali lo sviluppo delle abilità motorie di base e l’incremento delle competenze sociali e comunicative. La collaborazione con Laureus ha l'obiettivo di far conoscere e crescere l'iniziativa nel prossimo futuro.

L’invito è di indossare le scarpe da corsa, fare gruppo assieme ai propri amici e scendere in strada con Fondazione Laureus per sostenere il progetto “SocialOsa Overlimits”. Partecipare è semplice e divertente, sia per le aziende che per i runner, agonisti o semplici appassionati. Le modalità di partecipazione, infatti, sono molteplici: i meno sportivi possono optare per la staffetta virtuale o la sola donazione, mentre i donatori più atletici possono correre la staffetta in presenza o la maratona completa.

In particolare:

Per correre la Milano Marathon 2023 e vivere una giornata di sport e condivisione con amici e colleghi è sufficiente iscrivere la propria squadra al link:

Fondazione Laureus - Milano Marathon 2023

Chi preferisce guardare lo sport dal divano o non può partecipare alla maratona, può comunque contribuire a cambiare la vita di un giovane grazie allo sport. È possibile effettuare una donazione in qualsiasi momento partecipando alla staffetta virtuale: con 15€ può è possibile correre una frazione e donare 1h di allenamento; con 30€ le frazioni virtuali sono due e si offrono 2h di allenamento; con 45€ si possono correre tre frazioni virtuali e donare 3h di sport, oppure con 60€ si può correre l’intera maratona virtuale donando 4h di allenamento. Chi lo desidera può anche passare il testimone della solidarietà agli amici e invitarli a donare per la loro frazione.

Dona ora e partecipa alla maratona virtuale

Una semplice donazione accompagna i ragazzi con disabilità a sviluppare le abilità motorie, sociali e comunicative grazie alla pratica sportiva. Ogni singolo passo ci avvicina alla meta, per tagliare il traguardo insieme sostieni la campagna SocialOsa Overlimits e trascorri una giornata all’insegna della #solidarietà e dello #sport!