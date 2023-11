Fondazione Laureus Italia e Arca Fondi SGR per “SocialOsa Overlimits”

Alla conferenza stampa sono intervenuti la Direttrice di Fondazione Laureus Italia Daria Braga, che ha affermato: «Avere al nostro fianco aziende virtuose e visionarie come Arca rappresenta un elemento indispensabile per consentire alla Fondazione di trasformare i propri valori in azioni concrete a sostegno delle realtà che operano sul territorio. Vedere oggi i dipendenti di Arca scendere in campo insieme ai ragazzi di SocialOsa Overlimits è stato per me motivo di orgoglio e ha mostrato a tutti, ancora una volta, quanto lo sport sia inclusione, gioia, condivisione e soprattutto un potentissimo strumento educativo che può aiutarci a “cambiare la vita”». Riccardo Ceretti, Responsabile Direzione Innovaction LAB - ARCA Fondi SGR ha aggiunto: «Siamo felici di essere scesi in campo accanto agli incredibili ragazzi del team OverLimits. La partnership tra ARCA Fondi SGR, Fondazione Laureus e Social OSA mira a promuovere i valori dell’inclusività, della diversità e delle pari opportunità. Questi valori sono da sempre parte integrante del nostro DNA: li traduciamo in iniziative concrete, come quella che ha raggiunto il suo apice nella giornata odierna e da essi ci lasciamo ispirare nello sviluppo di prodotti come Arca Social Leaders 30, il Fondo Comune dedicato agli investimenti nelle imprese più sensibili alle tematiche della sostenibilità sociale». Infine, il Presidente di SocialOsa Alessandro Airoldi ha concluso: «Gli Overlimits sono il risultato stupendo del nostro progetto di inclusione attraverso lo sport. Lo condividiamo con orgoglio e riconoscenza con Fondazione Laureus e Arca Fondi SGR».