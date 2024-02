The North Face e Laureus Sport for Good Italia uniscono le forze

Stabio, 21 febbraio 2024 – The North Face e Fondazione Laureus Sport for Good Italia insieme per un progetto di inclusione giovanile. La partnership, annunciata lo scorso 13 settembre, in occasione del Global Climbing Day, che si è tenuto presso la Urban Wall, la palestra di arrampicata indoor più grande di Milano, permette a 10 ragazzi e ragazze provenienti dal quartiere Gallaratese, periferia nord-ovest di Milano, di praticare l’arrampicata indoor, promuovendo accessibilità e uguaglianza in un contesto socio- economico vulnerabile.