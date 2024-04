Fondazione Laureus Sport For Good alla Milano Marathon

Milano, 8 aprile 2024 – Fondazione Laureus Sport for Good Italia ha partecipato alla Milano Marathon 2024, che ieri, domenica 7 aprile, si è snodata tra le vie del capoluogo lombardo, correndo la UniCredit Relay Marathon con l’obiettivo di sostenere il progetto “One Team”, il programma di responsabilità sociale promosso da Eurolega e portato avanti con Olimpia Milano. Tra i corridori anche Boris Becker, atleta tedesco ex numero uno al mondo di tennis, Academy Member di Laureus e sostenitore dei valori della Fondazione. La staffetta solidale non competitiva, suddivisa in 4 frazioni di distanza variabile tra i 6,5 e i 13 km e giunta quest’anno alla sua 12° edizione, presuppone che ogni squadra partecipante abbracci uno dei progetti inseriti nel Charity Program dalle 104 Organizzazioni No Profit, tra cui appunto Fondazione Laureus Italia in veste di Platinum Charity Partner.