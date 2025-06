Fondazione Laureus Italia e Cristian Trio: 2 anni a sostegno dei giovani Garegnano

Milano, 9 giugno 2025 – Fondazione Laureus Italia e Cristian Trio festeggiano il successo della loro collaborazione a sostegno delle bambine e dei bambini della Polisportiva Garegnano, a Milano, in zona Lampugnano-Gallaratese. In questi due anni, l’unione delle due realtà ha amplificato l’impatto del Centro nel quartiere, rendendolo un punto di riferimento per la comunità e offrendo gratuitamente attività sportive, educative e culturali alle famiglie in difficoltà. Alla conferenza stampa di consuntivo dei risultati ottenuti, presenti anche la campionessa di volley Valentina Diouf, Ambassador Laureus, e la giovane promessa della ginnastica ritmica Viola Sella. Nel biennio 2023-2025 sono state numerose le attività che hanno messo lo sport al centro del percorso educativo dei giovani, grazie al prezioso supporto di Cristian Trio, imprenditore nel campo del real estate, e alle linee guida della Fondazione. Tra queste, spiccano il sostegno alle squadre di volley femminile e ginnastica artistica / acrobatica con la copertura delle quote associative delle atlete e l’acquisto dei materiali da allenamento come 280 divise, palloni, sparapalloni e reti da pallavolo. Trio ha provveduto a coprire anche le spese delle loro visite mediche e della ristrutturazione / manutenzione del centro Cappelli Sforza, oltre ad attivare le attività di formazione Laureus per una quindicina di allenatori e ad inserire la figura dello psicologo dello sport durante le attività, importante per intraprendere anche un percorso socio-educativo. A questo proposito, sempre grazie al supporto dell’imprenditore, sono state avviate numerose attività formative di doposcuola e iniziative culturali (come cineforum, biblioteca, sala giochi e ginnastica dolce per anziani), gratuite per circa 500 famiglie della comunità.

Alla presenza di Valentina Diouf e Viola Sella, che sono intervenute alla conferenza stampa tenutasi presso la Polisportiva Garegnano, il founder di Dyanema Cristian Trio ha presentato con soddisfazione i risultati del progetto ottenuti grazie al suo finanziamento e ha affermato: “​Per me è essenziale che questi ragazzi si sentano supportati nella loro crescita personale e abbiano accesso alle attività sportive e ludico-ricreative, fondamentali per apprendere i valori dello sport e della vita quotidiana. La consapevolezza che c'è qualcuno che ha a cuore questo progetto li porta a non sentirsi mai soli. Da imprenditore, ciò che ha davvero fatto la differenza per me è stato rendermi conto di quanto lo sport abbia inciso — e continui a incidere ogni giorno — nella mia vita. Tutti dovrebbero poterne usufruire, indipendentemente dal fatto che lo pratichino con l'obiettivo di diventare atleti professionisti, come Valentina e Viola, oppure semplicemente come parte della propria routine quotidiana. Perché le emozioni e gli insegnamenti che lo sport regala sono fondamentali per la crescita di ogni essere umano”. Daria Braga, Direttrice di Fondazione Laureus Italia, ha aggiunto: “Grazie a Cristian per il prezioso supporto e per essere accanto a Fondazione Laureus da piu di due anni, e per condividere con noi i valori dello sport che ci consentono, ogni giorno, di garantire a bambini e ragazzi l’accesso alle attività sportive ed educative. Grazie anche alla Polisportiva Garegnano con la quale ormai da tanti anni condividiamo questo importante progetto.

Un grazie speciale desidero riservarlo a due grandi campionesse di sport e di vita come Valentina Diouf e Viola Sella, che anche in questa giornata non hanno fatto mancare il loro sostegno a Fondazione Laureus”. Il progetto, nato nel 2023 su iniziativa di Fondazione Laureus e sostenuto interamente da Cristian Trio, va oltre la semplice pratica sportiva e apre le porte dello sport a chi altrimenti sarebbe rimasto escluso. Infatti le attività, inclusive e accessibili a tutti, principalmente legate al volley e alla ginnastica, sono pensate per coloro che altrimenti non avrebbero la possibilità di praticarle e trasformano lo sport in strumento educativo di cambiamento sociale. Un’opportunità di riscatto per i giovani cresciuti in contesti socio-economici vulnerabili per contrastare le disuguaglianze, la dispersione scolastica e la povertà educativa. Non a caso, lo sport aiuta ragazze e ragazzi a sviluppare competenze di vita e capacità cognitive, superando problemi quali l’ansia, la scarsa fiducia in se stessi, l’apatia e la propensione al bullismo. In questo biennio la sinergia tra Fondazione Laureus e Cristian Trio, così, ha valorizzato la Polisportiva Garegnano come punto di riferimento di eccellenza, un luogo dove accessibilità e inclusione diventano le basi per un futuro migliore grazie ad attività sportive, educative e culturali di qualità per i giovani e le loro famiglie, dando vita a una fitta rete educativa formata da scuole, insegnanti, operatori sociali ed educatori.