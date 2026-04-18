Novak Djokovic ed Eileen Gu nominati conduttori dei Laureus World Sports Awards

MADRID, 18 APRILE 2026 – Sale l’attesa per i Laureus World Sports Awards , gli Oscar dello sport, in programma per il terzo anno consecutivo a Madrid, presso il Palacio de Cibeles, lunedì 20 aprile. E con l’attesa sale anche il numero dei campioni dello sport che hanno già confermato la loro partecipazione ai “The Athletes’ Awards”.

La cerimonia riunirà i nomi più importanti dello sport, dell’intrattenimento e della cultura per celebrare eccellenza, resilienza e ispirazione sul palcoscenico più prestigioso dello sport. Da Simone Biles, Nadia Comaneci, Boris Becker, Cafu, Marcel Desailly, Luis Figo, Ruud Gullit, Roberto Carlos, Jasmine Paolini, Bebe Vio, Cafu, Marcel Desailly, Luis Figo, Ruud Gullit, Roberto Carlos è lungo l’elenco dei campioni attesi nella capitale spagnola in occasione dei Laureus Awards.

In Italia la cerimonia di premiazione dei Laureus Awards sarà trasmessa lunedì 20 aprile su Sky e in streaming su NOW. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena, dove a partire dalle ore 20.00 Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi commenteranno l’evento. Finestra sempre aperta già dal pomeriggio su Sky Sport 24, con i collegamenti dell’inviata a Madrid Valentina Fass, pronta a raccogliere le parole degli sportivi che si alterneranno sul red carpet.

A condurre i Laureus World Sports Awards, Novak Djokovic ed Eileen Gu, una leggenda del tennis e un’icona dello sci freestyle, segnando una prima volta storica: mai prima d’ora, infatti, due atleti avevano presentato insieme il più prestigioso evento di premiazione del calendario sportivo.

Gli Awards sono stati precedentemente condotti da star di Hollywood, tra cui Bill Murray, Andy Garcia, Samuel L. Jackson e Benedict Cumberbatch, mentre Lindsey Vonn – Sportiva dell’anno Laureus 2011 e membro dell’Academy – è diventata la prima atleta a condurre lo show nel 2025.

Djokovic è cinque volte vincitore del Laureus World Sportsman of the Year (Sportivo dell’anno), medaglia d’oro olimpica e detentore del record di 24 titoli del Grande Slam in singolare maschile, mentre Eileen Gu è la sciatrice freestyle più titolata nella storia di questo sport: pluricampionessa olimpica e mondiale, Laureus World Action Sportsperson of the Year 2023 (Sportiva dell’anno negli sport d’azione) e Ambasciatrice Laureus.

Novak Djokovic ha dichiarato: “I Laureus World Sports Awards occupano un posto speciale nel mio cuore. Celebrano non solo l’eccellenza nello sport, ma anche il potere dello sport di fare la differenza. Nel corso degli anni ho avuto l’onore di

ricevere cinque statuette Laureus. La cerimonia di premiazione è sempre un’opportunità unica per incontrare atleti di altri sport e conoscere gli eroi sportivi che fanno parte della Laureus World Sports Academy. L’anno scorso ho avuto il privilegio di consegnare a Mondo Duplantis il premio di Sportivo dell’anno – e questa volta sono felice di condurre lo show con Eileen, un’atleta straordinaria che comprende e condivide con me lo scopo e la missione di Laureus.”

Eileen Gu ha invece dichiarato: “I Laureus World Sports Awards sono incredibilmente speciali per gli atleti, perché celebrano i nostri successi in un modo unico – attraverso il rispetto e la comprensione dei nostri pari, ispirando allo stesso tempo milioni di giovani appassionati di sport in tutto il mondo. Sono davvero i premi degli atleti e vincere un Laureus nel 2023 è stato un momento fondamentale della mia carriera. Sono stata felicissima di tornare lo scorso anno per consegnare il Laureus Sport for Good Award a Kick4Life e il Lifetime Achievement Award a Kelly Slater. Far parte ora dello show come conduttrice, accanto a Novak – di cui ammiro la persona e i risultati sportivi – è un grande onore”.

ECCO L’ELENCO COMPLETO DEI NOMINATI

Laureus World Sportsman of the Year Award (Sportivo dell’anno)

Carlos Alcaraz (Spagna), tennis

Ousmane Dembélé (Francia), calcio

Mondo Duplantis (Svezia), atletica leggera

Marc Márquez (Spagna), motociclismo

Tadej Pogačar (Slovenia), ciclismo

Jannik Sinner (Italia), tennis

Laureus World Sportswoman of the Year Award (Sportiva dell’anno)

Aitana Bonmatí (Spagna), calcio

Melissa Jefferson-Wooden (USA), atletica leggera

Faith Kipyegon (Kenia), atletica leggera

Katie Ledecky (USA), nuoto

Sydney McLaughlin-Levrone (USA), atletica leggera

Aryna Sabalenka (Bielorussia), tennis

Laureus World Team of the Year Award (Squadra dell’anno)

Nazionale inglese di calcio femminile

Europa Ryder Cup Golf

Nazionale indiana di cricket femminile

McLaren Mastercard Formula 1 (UK), automobilismo

Oklahoma City Thunder (USA), basket

Paris Saint-Germain (Francia), calcio

Laureus World Breakthrough of the Year Award (Rivelazione dell’anno)

Désiré Doué (Francia), calcio

João Fonseca (Brasile), tennis

Shai Gilgeous-Alexander (Canada), basket

Luke Littler (UK), freccette

Lando Norris (UK), automobilismo

Yu Zidi (Cina), nuoto

Laureus World Comeback of the Year Award (Ritorno dell’anno)

Amanda Anisimova (USA), tennis

Egan Bernal (Colombia), ciclismo

Rory Mcllory (UK), golf

Yulimar Rojas (Venezuela), atletica leggera

Leah Williamson (USA), calcio

Simon Yates (UK), ciclismo

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award (Sportivo dell’anno negli sport d’azione)

Yago Dora (Brasile), surf

Kilian Jornet (Spagna), ultra running

Chloe Kim (USA), snowboard

Rayssa Leal (Brasile), skateboard

Molly Picklum (Australia), surf

Tom Pidcock (UK), ciclismo

Laureus World Sportsperson of the Year with Disability Award (Sportivo con disabilità)

Gabriel Araújo (Brasile), nuoto paralimpico

Simone Barlaam (Italia), nuoto paralimpico

Catherine Debrunner (Svizzera), atletica leggera paralimpica

Kelsey DiClaudio (USA), Para hockey su ghiaccio

David Kratochvil (Repubblica Ceca), nuoto paralimpico

Kiara Rodriguez (Ecuador), atletica leggera paralimpica

Laureus Sport for Good Award (Sport per il bene comune)

Programmi selezionati da una giuria specializzata. La Laureus Academy sceglierà il vincitore

A.S.D Gruppo Sportivo Valanga ( Italia) - Multi-sport per l’inclusione – A Torino offre opportunità di istruzione tramite workshop sportivi e psicologia dello sport

Fútbol Mas (Globale) Calcio per il benessere – promuove inclusione, lavoro di squadra e rispetto tramite tornei di calcio

Kings County Tennis League (USA) Tennis per l’inclusione – abbatte le barriere economiche permettendo ai giovani di accedere al tennis

MindLeaps (Global) Danza per occupabilità – sviluppa abilità cognitive con un programma innovativo di danza a tutorial accademici

Rugby For Good (Hong Kong, Cina) Rugby per l’inclusione – sostiene eguaglianza a livello sociale e di gender per bambini con ADHD

Transformación Social TRASO (Messico) - Arti marziali per il benessere – offre lezioni di pugilato e arti marziali insieme a terapie di gruppo guidate da professionisti