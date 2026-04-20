Edwin Moses: vincere in pista e fuori

Edwin Moses è il più grande atleta che abbia mai gareggiato nei 400 metri ostacoli. Nel corso della sua carriera è stato un pioniere e un innovatore, definendo uno standard tecnico — i 13 passi tra un ostacolo e l’altro, quando tutti gli atleti del mondo si perfezionavano sui 14 — che ha lo stesso valore della rivoluzione portata da Fosbury nel salto in alto.

L’uomo dei record è tornato a Madrid 39 anni dopo la sua prima sconfitta per mano del connazionale Danny Harris. Quell'evento chiudeva un regno durato quasi dieci anni, fatto di 122 gare vinte consecutivamente (di cui 107 finali), tre Coppe del Mondo, due campionati mondiali e due ori olimpici, che sarebbero potuti essere tre senza il boicottaggio USA di Mosca 1980. Non si tratta di un semplice "ritorno sui propri passi", ma della necessità di portare la sua testimonianza come Academy Member e Fondatore di Laureus Sport for Good, in occasione dei Laureus World Sports Awards 2026. Ecco il suo pensiero di campione, ex atleta e uomo di sport.

Eri un vero pioniere nell'applicare la scienza all'atletica. Cosa ne pensi della rivoluzione dei materiali nell'atletica moderna?

La rivoluzione delle attrezzature ha influenzato molte discipline. Sai, i tempi degli atleti sono molto più veloci, specialmente grazie alle scarpe, quelle con la fibra di carbonio. Ecco, quelle dovrebbero essere illegali. Non è giusto. Non si possono paragonare i tempi che correvo io con quelli dell'era moderna. No, non c'è alcun collegamento.

La tua striscia di 122 vittorie consecutive è leggendaria. Quale dei candidati di stasera, secondo te, possiede la stessa forza mentale necessaria per dominare un'intera epoca? Se c'è qualcuno.

Per me Duplantis. Sì. Se gareggiasse in una disciplina di corsa sarebbe qualcosa di incredibile, ma lui fa una disciplina diversa - salto con l'asta. Controlla ciò che fa in modo molto tecnico, quindi è un tipo diverso di prestazione a lungo termine. Ma nella corsa su pista, non credo ci sia nessuno che gli si avvicini. Penso che Michael Johnson ci sia andato vicino: 58 gare. Molto tempo fa.

Hai dedicato gran parte della tua vita post-atletica alla lotta contro il doping. Nel 2026, quanto siamo vicini a un campo di gara davvero equo per tutti?

Non lo so. È una domanda difficile. Sembra che i problemi legati all'anti-doping oggi siano molto regionali. Succede molto in India, in Kenya, in parte dell'Africa orientale e in altri paesi specializzati nel fondo, ma oggi è molto più difficile doparsi. L'analisi che i laboratori riescono a fare grazie alla potenza dei computer è incredibile. Negli anni '80, quando abbiamo iniziato, dicevano che potevano rilevare una sostanza diluita in una quantità pari a un gallone dentro una piscina olimpionica. Ora basta una goccia.

Quindi i computer hanno reso molto più difficile l'uso delle sostanze classiche. Però, con le novità che ci sono in giro, stiamo iniziando a scoprire i peptidi, farmaci di ricerca, diversi tipi di sostanze che influenzano il sistema ormonale e il cervello. Nessuno sa dove si andrà a finire. Mutazioni genetiche, doping genetico... non lo so. Credo che la maggior parte degli atleti voglia gareggiare pulita, ma non tutti. Ci sarà sempre una parte di atleti disposta a tutto pur di vincere.

Se sei in Kenya, corri su strada e diventi bravo abbastanza da vincere gare in giro per il mondo, potresti guadagnare centomila dollari l'anno. Magari corri 20 gare, ne vinci 5.000 qui, 20.000 là... arrivi a centomila dollari. Questo cambia la traiettoria di tutta la tua vita e della tua famiglia. È un incentivo enorme. Reale. Ed è quello che succede. Sarà sempre una battaglia aperta.

Laureus celebra l'eccellenza, ma anche l'impatto sociale. Quale progetto "Sport for Good" ti ha colpito di più quest'anno per la sua capacità di trasformare vite vulnerabili?

Ora non è più possibile seguire tutti i progetti. Ricordo quando all'inizio ne avevamo sei in quattro paesi, ora ce ne sono a centinaia in tutto il mondo. Non sono più il presidente della fondazione internazionale, ma della divisione USA, quindi seguo i progetti negli Stati Uniti, mi occupo più di quelli.

Hai vinto due medaglie d'oro olimpiche a otto anni di distanza l'una dall'altra. Qual è il segreto della longevità per un atleta moderno che affronta un calendario globale così estenuante?

Per me è stato l'allenamento costante unito a un buon riposo. Gli atleti di oggi viaggiano molto meno di quanto facessimo noi. Noi facevamo anche 20 meeting all'anno, a volte di più. Oggi i top player della Diamond League corrono magari otto volte. È molto diverso, per loro è molto più facile. Gareggiano ogni due o tre settimane. Vanno a Dubai, poi in Cina, a Tokyo, magari in Brasile. Noi a volte facevamo tre gare in una settimana.

Era troppo?

Non era troppo, era solo un modo diverso di correre. Dovevamo esibirci in molte occasioni diverse, non solo ogni quattro o sei settimane per poi tornare a casa ad allenarsi. E la competizione oggi non è così alta come potrebbe essere, perché gli atleti non corrono spesso l'uno contro l'altro. Non vedi un Karsten Warholm e un Rai Benjamin sfidarsi cinque volte l'anno, come facevo io contro Harold Smith, Andre Phillips o Danny Harris. Noi gareggiavamo spesso, a volte ogni due settimane. È una sfida diversa: devi essere in forma contro tre rivali diversi e non sai mai chi sarà al top, ma se vuoi vincere devi essere sempre al massimo. Questo oggi è cambiato molto.

Se dovessi spiegare a un giovane atleta qui a Madrid perché i Laureus Awards sono diversi da qualsiasi altro trofeo, cosa gli diresti?

È diverso per via del livello dei membri dell'Academy e degli ambasciatori coinvolti sin dall'inizio. Partecipiamo sempre attivamente, lavoriamo direttamente con i progetti in tutto il mondo. Questa è la storia della nostra organizzazione: siamo stati in Argentina, Sud Africa, New York, Germania o Italia. Siamo sempre stati lì, sul campo, a giocare con i bambini e ad assicurarci che i progetti facessero ciò che dovevano.

Finisce così l'intervista a Edwin Moses, che ha saputo migliorare il mondo di cui faceva parte, come atleta prima e come uomo dopo. E che continua, ora come presidente della Divisione USA di Laureus Sport For Good, instancabilmente, un progetto dopo l'altro, come in pista.