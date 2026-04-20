Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka trionfano ai Laureus World Sports Awards 2026

MADRID – Nella prestigiosa cornice del Palacio de Cibeles, si è tenuta l'edizione 2026 dei Laureus World Sports Awards, gli "Oscar dello Sport". La cerimonia, condotta per la prima volta da due icone del calibro di Novak Djokovic ed Eileen Gu, ha celebrato i protagonisti assoluti della stagione agonistica 2025.

Il dominio del tennis: Alcaraz e Sabalenka sul tetto del mondo

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono stati eletti rispettivamente miglior sportivo e miglior sportiva dell’anno. Per Alcaraz si tratta di un record storico: a soli 22 anni è l’atleta più giovane di sempre a vincere in questa categoria. Reduce da un 2025 straordinario con le vittorie al Roland Garros e agli US Open, lo spagnolo succede nell'albo d'oro a leggende come Roger Federer e Rafael Nadal.

Nel suo discorso di ringraziamento, Alcaraz ha rivolto un pensiero particolare al suo rivale Jannik Sinner, sottolineando come la loro competizione sia stata fondamentale per raggiungere questi livelli di eccellenza.

Aryna Sabalenka ha invece ricevuto la statuetta come miglior atleta femminile, premiata per la costanza che le ha permesso di mantenere il primo posto nel ranking mondiale per tutto il 2025 e per il successo ottenuto a New York.

Il calcio protagonista con il Paris Saint-Germain e Lamine Yamal

Il Paris Saint-Germain è stato nominato Squadra dell'anno. Il club francese entra in un club ristretto, diventando la quinta squadra di calcio a vincere un Laureus, grazie a una stagione culminata con lo storico successo in finale di Champions League.

Il calcio celebra anche il futuro con Lamine Yamal, vincitore del premio come Giovane sportivo dell’anno, e il presente con Toni Kroos, a cui è stato assegnato il premio Sporting Inspiration.

I grandi ritorni e le conferme: Norris, McIlroy e Comăneci

Tra gli altri grandi protagonisti della serata, Lando Norris si è aggiudicato il premio come Rivelazione dell'anno dopo la conquista del titolo mondiale di Formula 1. Rory McIlroy ha invece vinto il premio per il Ritorno dell'anno, celebrando il completamento del suo Grande Slam in carriera con il trionfo al Masters.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il premio alla carriera assegnato a Nadia Comăneci. Il riconoscimento arriva esattamente a 50 anni dal suo storico "10 perfetto" ottenuto alle Olimpiadi di Montreal 1976. Comăneci è la prima ginnasta della storia a ricevere questa onorificenza.

L'elenco completo dei premiati

Sportivo dell'anno: Carlos Alcaraz

Sportiva dell'anno: Aryna Sabalenka

Squadra dell'anno: Paris Saint-Germain

Rivelazione dell'anno: Lando Norris

Ritorno dell'anno: Rory McIlroy

Giovane sportivo dell'anno: Lamine Yamal

Atleta paralimpico dell'anno: Gabriel Araújo

Sport di azione dell'anno: Chloe Kim

Premio alla carriera: Nadia Comăneci

Sporting Inspiration Award: Toni Kroos

Sport for Good Award: Fútbol Más