Noi, ragazzi senza un Mondiale

Italia-Macedonia… Com’è andata a finire lo sapete già. Dopo Russia 2018 l’Italia non andrà al Mondiale nemmeno nel 2022 e a rimetterci di più è proprio la mia generazione! Migliaia di ragazzi e ragazze che amano il calcio non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale in tutta la loro vita. Alcuni ci hanno chiamato “la generazione senza Mondiali”, altri hanno detto che, se questa estate i ragazzi si erano innamorati di nuovo del calcio, ora c’è il rischio di buttare via quello che eravamo riusciti a costruire…



Elia, 15 anni, Siracusa

«A me la sconfitta dell’Italia non ha toccato perché alla fine non ho mai seguito molto il calcio. Se l’Italia vince festeggio come fanno tutti, ma credo che i tifosi veri restino indipendentemente dal risultato».



Carlotta, 16 anni, Verona

«Sono molto delusa! Eventi come Mondiali ed Europei vanno oltre allo sport. Sono un’occasione per stare insieme e dopo la pandemia la Nazionale era diventata un simbolo di rinascita importantissimo. Festeggiare ai Mondiali sarebbe stato spettacolare…»