Su TikTok il calcio è il futuro

Dalla redazione di Radioimmaginaria - Qualche mese fa vi avevamo parlato su questa pagina di una notizia che ci aveva fatto impazzire. Era fine agosto e lo streamer spagnolo Ibai, insieme al calciatore del Barca Gerard Piqué, era riuscito ad acquistare i diritti per trasmettere in modo gratuito su Twitch l’esordio di Messi al Paris Saint Germain. Insomma, calcio gratis su Twitch senza pagare nemmeno un centesimo e come se non bastasse in modo assolutamente legale! Nessun sito pirata, nessun pop up, nessuna pubblicità ambigua, niente di niente. L’iniziativa era stata considerata una svolta epocale per lo sport ed era stata vista da molti come il primo passo per permettere a tutti di iniziare a vedere alcune partite sul proprio telefono senza dovere comprare nessun abbonamento. A mesi di distanza questa rivoluzione continua. Il calcio è sbarcato su TikTok! Per la prima volta nella storia, lo scorso venerdì , alle 21, sul canale dell’emittente spagnola Gol Television, è stata trasmessa in chiaro Real Sociedad-Betis Siviglia. La partita è stata commentata in diretta da Nacho Hernáez e Carla Gabián, due tra i tiktoker più famosi in Spagna e grazie ad una tecnologia innovativa è stato possibile trasmetterla in 4k in formato verticale. Alcuni dicono che vedere una partita in verticale è la morte del calcio ma mettendo da parte tutte le critiche possibili immaginabili credo che sia davvero un passaggio che prima o poi andava fatto. Non è un caso che come social sia stato scelto proprio TikTok, dove la stragrande maggioranza degli utenti ha meno di 18 anni. Per un ragazzo vedere una partita è difficilissimo. O a tuo padre piace il calcio e riesci a farti pagare un abbonamento per una PayTv o sei costretto a scroccare la partita sui siti pirata o sui canali Instagram stranieri che danno la diretta illegalmente. È inutile girarci intorno e se si sogna un calcio seguito dalla gente bisogna iniziare a trovare nuove soluzioni. Le partite su TikTok sono sicuramente un punto di partenza! Forse qualcosa sta cambiando davvero…