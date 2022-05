Noi di Cremona al ballo delle grandi

Venerdì 6 maggio 2022 la Cremonese ha vinto contro il Como allo stadio Sinigaglia e dopo 26 anni è tornata ufficialmente in Serie A! Io sono di Cremona, a Cremona c’è una delle redazioni più numerose di Radioimmaginaria e non potevo assolutamente non parlarne, perdonatemi… Lo stadio di Cremona si chiama Giovanni Zini e da quando sono nato vedo le curve dalla finestra di camera mia. Della serie, se durante il weekend non chiudo la finestra e la Cremo segna, mi entrano i fumogeni in casa! Cremona per i ragazzi della mia età è sempre stata una città un po’ monotona. La ami perché ci sei nato e quindi non puoi odiarla, ma per gli adolescenti non c’è mai stato niente da fare e parlando con i miei amici ho sempre sentito come la necessità di scappare. Sicuramente vivere due anni di pandemia in un posto del genere per molti è stato difficile, forse per questo la Cremonese è stata così speciale, perché quest’anno non era solo una squadra di calcio ma un simbolo di rinascita! Le vittorie della Cremo in fondo erano un po’ anche nostre, mie, dei miei amici, compresi quelli che lo Zini l’avevano sempre visto da fuori. Lo Zini è stato per tutto l’anno un punto di ritrovo per noi adolescenti e tutti, maschi e femmine, hanno iniziato a seguire i risultati della squadra e a cantare anche a ricreazione i cori della curva.