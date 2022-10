Sport unificato a Milano, una partita contro gli stereotipi

MILANO - Un match, due squadre speciali con un obiettivo comune: fare canestro contro stereotipi e pregiudizi . Questo lo spirito dell’incontro di basket disputato oggi a Milano tra gli atleti di Special Olympics e i dipendenti UPS Italia sul campo allestito presso il Parco Marinai d’Italia . Pick and roll, stoppate e tiri liberi in una partita di pallacanestro unificata tra giocatori con e senza disabilità intellettive a favore della vera inclusione.

Coach d’eccezione la Country Manager di UPS Italia Britta Weber che, a testimonianza dei valori portati avanti dalla UPS Foundation, ha dichiarato: “Sono molto orgogliosa di aver preso parte a questa giornata insieme agli UPSer per riaffermare il nostro impegno a consegnare ciò che conta, come il messaggio di inclusione di oggi, valido sul campo da gioco così come dentro e fuori le mura dell’azienda. Crediamo nella forza delle diversità, accogliamo l’unicità di ogni persona e desideriamo che tutti possano raggiungere nuovi traguardi rimanendo sé stessi. Condividiamo con Special Olympics la volontà di promuovere comunità più eque, sicure e resilienti".

"Siamo molto felici ed orgogliosi di avere UPS nella nostra squadra: una realtà che crede nel rispetto di ognuno e nella valorizzazione delle differenze. Scendere insieme in campo, facendosi portavoce di questi valori, significa favorire la crescita culturale della nostra società, per un mondo più accogliente ed inclusivo", commenta Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale di Special Olympics Italia.

Presenti all’evento patrocinato dal Comune di Milano anche Angelica Vasile, Presidente della Commissione Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere, il cestista Special Olympics Luca Grasso e le squadre Sesamo Rho, No Limits, Polisportiva Sole, Vharese con l'h e il Gruppo Sportivo Disabili Limbiate.

La giornata rientra nelle iniziative della partnership biennale tra UPS Foundation e Special Olympics Europe Eurasia annunciata a maggio 2021 che, oltre a una donazione complessiva di 250.000 dollari, vede il crescente coinvolgimento di più di 50.000 dipendenti UPS in tutta Europa. Gli UPSer e Special Olympics sono impegnati nel portare avanti una programmazione sportiva inclusiva e iniziative congiunte per la sensibilizzazione delle comunità locali.