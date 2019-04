Titus vuole volare alla maratona di Milano

MILANO - Obiettivo un tempo da record. Ekiru Titus, uno degli atleti che ieri ha partecipato alla presentazione delle nuove Nike Vaporfly 4% Flyknit, domani correrà la maratona di Milano con l’intento di far registrare un grande crono: «Quando sono in gara - ha spiegato il keniota - cerco sempre di superare i miei limiti e il mio obbiettivo per la Milano Marathon è proprio quello di dare il massimo e battere il mio record personale di 2h 07’ 43’’. Il dream goal del futuro prossimo, invece, sono le Olimpiadi di Tokyo 2020”. Ekiru Titus per provare l’impresa userà l'innovativa la scarpa da running della Nike che Eliud Kipchoge, il più veloce maratoneta di sempre, ha definito “perfetta… veramente perfetta”. Creata in occasione di Breaking2, la Nike Vaporfly 4% Flyknit è stata progettata con l’obiettivo di aiutare i maratoneti più veloci del mondo ad ottenere la miglior prestazione di corsa possibile. Presenta infatti la schiuma Nike ZoomX, che è ultra leggera, morbida e capace di garantire un ritorno di energia fino all’85%, e una piastra incorporata ricurva per tutta la lunghezza in fibra di carbonio, che ne aumenta la rigidità garantendo così una sensazione di propulsione. Insieme, questi due fattori garantiscono in media un miglioramento del 4% nell’economia della corsa, rispetto alle più veloci scarpe da corsa di Nike precedenti. Lo speciale sistema Flyknit prevede inoltre una tomaia ancora più leggera e traspirante che ricopre la parte superiore, per dare un migliore supporto al piede.

PROTAGONISTI - Insieme a Titus c’erano anche altri atleti Nike come Sara Dossena, Najla Aqdeir e Viviana Kiplagat (vincitrice dell’edizione 2018) che anche loro avranno la Vaporfly 4% Flyknit alla partenza della maratona. Fino a lunedì è possibile provare questo modello allo store Nike di Milano con una experience ispirata proprio a Eliud Kipchoge: la sfida è quella di raggiungere e mantenere la sua velocità di 21Km/h correndo per un minuto di tempo su un treadmill.