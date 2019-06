Europeo, l'Italia convoca Paravia

ROMA - C'è anche il nome di Alberto Paravia tra i convocati dell'Italia per il 51º titolo europeo di tiro al volo che si terrà dal 5 al 9 giugno al campo di tiro di Castanea, in provincia di Messina. Il ct azzurro Beppe Rodengi ha voluto anche Paravia dopo l'ottimo successo che il giovane tiratore romano aveva ottenuto al Mondiale Perazzi solo pochi giorni fa. Così la lettera della Fitav, sottoscritta dal Coni, è arrivata a casa Paravia: «Per me è un onore difendere i colori dell'Italia - ha subito commentato, emozionantissimo, il 38enne Alberto - insieme ai miei connazionali darò il massimo per l'azzurro». Dopo gli abbracci di amici e parenti Paravia si è messo subito al lavoro: allenamento e concentrazione per provare ad arrivare più in alto possibile. L'Europeo è stato organizzato da Andrea Martignoni in ricordo del papà Franco, al quale è intitolato il trofeo continentale. La quattro giorni in cui ci saranno in palio la Coppa Martignoni e un montepremi di 10.000 euro porterà in Sicilia 200 tiratori da tutto 10 Paesi. E l'Italia, anche grazie alla convocazione di Paravia, ha ottime carte da giocarsi.