Wrestling WWE, il grande ritorno di Edge alla Royal Rumble 2020

ROMA - Sì, le copertine del post Royal Rumble 2020 se le sono prese i due vincitori, cioè Drew McIntyre nella versione maschile e Charlotte Flair in quella femminile. Ma il protagonista indiscusso della notte di wrestling in questione è stato senza ombra di dubbio Edge, vera grande sorpresa dell'ultimo ppv targato WWE. Lo hanno certificato i decibel che si sono amplificati in modo esponenziale al momento dell'ingresso numero 21 nella rissa reale, quello che si è aperto con cinque semplici parole che hanno dato il la alla sua storica musica d'ingresso: "You think you know me...". Un motivetto storico, di una stella assoluta del decennio 2000-2010, quello del secondo boom di questo sport-entertainment in Italia: perché se in quell'epoca John Cena era il buono per eccellenza e idolo dei bambini, "The Rated-R Superstar" rappresentava il cattivo (uno dei migliori di sempre nell'interpretare questo ruolo), l'opportunista cinico e senza scrupoli, pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Un Hall of Famer (introdotto nell'arca della gloria l'anno successivo al suo ritiro) capace di vincere 11 volte il titolo di campione del mondo, 14 quello di di campione di coppia, di cui 7 con il compagno storico Christian, con il quale ha dato vita ad alcuni dei tag team match più belli di sempre, nelle faide con gli Hardy Boyz e i Dudley Boyz.

WWE Royal Rumble 2020: i trionfi di Drew McIntyre e Charlotte Flair

Wrestling, il grande ritorno di Edge in WWE

Così quando è partita la sua colonna sonora è scattato un boato, in delirio tutti i 42715 presenti al Minute Maid Park di Houston (Texas) e quelli che hanno seguito lo show da casa. Un ingresso che qualcuno aveva tentato di anticipare con la classica fuga di notizie dei giorni precedenti al ppv, ma che lo stesso diretto interessato aveva tentato di smentire fino all'ultimo, postando foto sui propri canali social in cui diceva di trovarsi molto lontano dal luogo dove poi si è svolto l'evento. Il suo ritorno, d'altronde, la World Wrestling Entertainment se l'è voluto giocare bene, consapevole della cassa di risonanza che avrebbe portato. Sono trascorsi nove lunghi anni dall'addio all'attività agonistica di Edge, precisamente dalla puntata di Raw dell'11 aprile 2011, quando l'allora World Heavyweight Champion annunciò di dover smettere per via di una stenosi del canale vertebrale, una patologia pericolosa che avrebbe potuto portarlo addirittura alla paralisi. Obbligatorio fermarsi, insomma. Con certe cose non si può scherzare. Ma nel corso di questi anni Adam Joseph Copeland (questo il suo vero nome) non ha mai smesso di credere alla possibilità di un rientro all'attività agonistica, sottoponendosi costantemente a controlli ed esami medici per capire se fosse possibile ottenere un nuovo via libera.

Verso WrestleMania 36 contro Randy Orton

Un primo accenno di quello che sarebbe accaduto da lì a pochi mesi lo aveva già dato lo scorso agosto, quando nel pre-show di Summerslam, nella sua Toronto, aveva punito Elias (che se la stava prendendo con il pubblico canadese) con una Spear, il suo marchio di fabbrica (quella che aveva realizzato in volo su Jeff Hardy è stata per anni emblema dello spot "Don't try this at home", cioè l'invito a non ripetere a casa le mosse dei wrestler). In quel caso era stata una semplice mossa e senza alcun tipo di rischio, ma si era rivelata comunque sufficiente per riaccendere la passione e la speranza mai sopita degli amanti del wrestling, che hanno iniziato a cantargli i classici cori riservati a queste occasioni: "You still got it" (Ci sai ancora fare) e "One more match" (Un altro incontro). Ecco, la novità che segue il suo ritorno alla Royal Rumble 2020 (dove è arrivato terzo), in cui il 46enne si è presentato in forma smagliante, sarebbe addirittura la firma di un contratto triennale, che renderebbe la sua ultima apparizione un nuovo inizio e non un semplice spot. La notizia non è stata ancora confermata dalla WWE, ma la presenza dello stesso Edge nella puntata di Raw immediatamente successiva alla rissa reale e l'avvio del suo feud (rivalità), con l'ex compagno di tag team Randy Orton, fa immaginare che possa essere il primo passo verso una sfida in quel di WrestleMania 36 il prossimo 5 aprile a Tampa (Florida).