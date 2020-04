De Gasperi nuovo brand manager di Scarpa

MILANO - Marco De Gasperi come è il nuovo brand manager per la categoria trail running di Scarpa, azienda specializzata nella produzione di calzature outdoor per alpinismo, arrampicata, alpine running, trekking, hiking, lifestyle, sci alpinismo, freeride e telemark. Il palmares del campione valtellinese parla da solo: sei titoli di campione del mondo di corsa in montagna, una medaglia da campione europeo, undici coppe del mondo, due titoli europei di skyrunning, senza dimenticare le imprese che l’hanno portato a realizzare dei record che non venivano infranti da oltre vent’anni. De Gasperi porterà in azienda un bagaglio di competenze e di relazioni accumulato in tanti anni di viaggi e gare in giro per il mondo: un know-how che il nuovo category manager metterà al servizio del brand veneto per consolidarne e accrescerne la presenza nell’universo del trail running. Diverse le novità previste riguardo la sponsorizzazione di eventi e atleti, tra cui la volontà di inserirsi sempre di più nel circuito della Skyrunner World Series e in altre gare di respiro internazionale. Scarpa continua così il percorso di consolidamento della propria gamma di prodotti, investendo in una disciplina che sta vivendo un vero e proprio boom: basti pensare che il mercato globale delle scarpe da trail era valutato nel 2018 circa 6 miliardi di dollari, con la previsione di una crescita annua cumulata del 5,9% dal 2019 al 2025. Già oggi il catalogo Scarpa comprende alcuni dei modelli più apprezzati dai migliori trail runner del mondo, ma l’azienda punta a crescere ancora, sfruttando una formula che negli anni si è dimostrata vincente: stretta collaborazione con gli atleti top di ogni disciplina, che insieme agli artigiani di Scarpa lavorano sulle calzature suggerendo come migliorarle, e costante orientamento all’innovazione. Un metodo che consente all’azienda di Asolo di depositare ogni anno ben quattro domande di brevetto europeo. “Siamo orgogliosi di accogliere Marco nella nostra squadra. L’entusiasmo con cui ha raccolto questa sfida e la sua immensa passione per la montagna saranno uno stimolo eccezionale per il team di Trail Running e per l’intera azienda" ha dichiarato Sandro Parisotto, presidente di Scarpa. “Pur tenendo conto dell’attuale emergenza sanitaria - ha commentato l'ad Diego Bolzonello - i dati ci dicono che nel medio e lungo termine il mondo del trail continuerà a crescere a ritmi importanti. Il mercato si aspetta tanto da noi, e l’ingresso di Marco è un punto di partenza fondamentale per gli investimenti che vogliamo mettere in campo in questa disciplina nei prossimi anni.”