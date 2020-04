Le Farfalle e Casio ancora insieme

MILANO - La federazione ginnastica italiana e Casio continueranno la loro partnership per il secondo anno consecutivo. Un legame fortunato quello tra le azzurre della ritmica e il brand di orologi digitali di Casio Vintage che nel corso degli anni sono stati ai polsi di varie generazioni di consumatori. Entrambi sono due icone: “Le Farfalle” nel mondo della ginnastica, Casio in quello dell’orologeria. L’azienda giapponese ha confermato il suo impegno a sostegno dello sport e dello spirito di squadra e attraverso le azzurre della ritmica porterà avanti valori come l’unicità e la trasversalità, il carattere e lo stile. Con il claim “Icons Dream Together” Casio Vintage ha pronta una campagna di comunicazione che vedrà le giovani campionesse insieme al brand come un vero e proprio team: icone del ritmo, unite da un sogno e un obiettivo comune. Dalla pedana alla vita di tutti i giorni, per stili semplici ma di tendenza. Insieme verso nuovi successi.