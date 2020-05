I segreti dell'allenamento di Calderan

MILANO - Cosa fare in tempi di forzata permanenza tra le mura domestiche, quando le possibilità di camminare, correre, passeggiare, andare in bicicletta all'aria aperta sono state quasi ridotte a zero? Max Calderan, con il supporto di Hopatec Sports e di Action Agency, ha ideato la Home Sweet Run. Si tratta di un programma semplice e stimolante, in cui alimentazione e attività motoria si fondono per ottenere benefici importanti in termini di salute e benessere psicofisico: dal rafforzamento del sistema immunitario alla riduzione delle infiammazioni, passando per un incremento del buon umore, un miglioramento della concentrazione, dell’estetica corporea e del benessere generale. Iscrivendosi al link https://www.natgene.net/home-sweet-run-2020 si potrà competere per una vera e propria gara in percorsi da 3, 5, 10 km. Il terreno di gara: la vostra casa, il vostro giardino o all'esterno dell’abitazione se le norme locali lo consentono e nel rispetto del decreto emanato dal Governo. Il costo dell’iscrizione è di 29 euro fino ai 17 anni e 39 euro per i maggiori di 17. Le iscrizioni sono aperte da mercoledì e sarà possibile fare la proprio prestazione atletica da 3 al 17 maggio.



CHI E' CALDERAN - Max Calderan, esploratore desertico estremo, è laureato in Scienze Motorie e ha ricoperto ruoli manageriali presso importanti aziende farmaceutiche fino alla fondazione di un laboratorio dedicato allo sviluppo indipendente di ricerche relative alla genetica predittiva al microbioma intestinale. Il 2 febbraio 2020 è entrato nella leggenda delle esplorazioni attraversando in solitaria i 1.100 km del deserto di sabbia più grande al mondo: il Quarto Vuoto in Arabia Saudita. E' nata in quell'occasione la Calderan Line che andrà aggiunta ai libri di storia e di geografia, ma che non può essere considerata "solo" una traccia nel deserto, ma uno stile di vita in cui si abbracciano scienza, natura e movimento. “In un momento come questo la salute è la cosa più importante che abbiamo - ha commentato Calderan - e mai come ora è importantissimo tenersi in forma sia a livello fisico che a livello mentale, ovviamente in totale sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti”. A iscrizione avvenuta, basterà seguire le istruzioni e scaricare l’app dedicata Sporthive Live, attivandola con il codice ricevuto. L’app servirà a tracciare la prestazione atletica e a inviare i risultati raggiunti, compilando il modulo di invio e allegare uno screenshot, un'immagine o una fotografia del tempo e della distanza completati.