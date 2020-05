WWE, una serie tv su The Undertaker: "Sorprenderò i fan"

ORLANDO (Florida) - Il mondo WWE si prepara per la grande notte di wrestling tra domenica e lunedì. E non solo per l'affascinante e sempre suggestivo appuntamento con Money in the Bank 2020, che anche se a porte chiuse (così come accaduto il mese scorso con WrestleMania 36) ha trovato il modo per attirare l'attenzione e creare "hype", come si dice nel gergo, attraverso una variante unica nel suo genere del Ladder Match. Al termine del PPV, però, ci sarà un altro evento attesissimo, quello con la prima puntata di "Undertaker: The Last Ride", una serie tv di 5 episodi prodotta dalla World Wrestling Entertanment che avrà come protagonista una vera e propria leggenda di questo sport-entertainment.

The Undertaker diventa una serie tv sul WWE Network

"Undertaker: The Last Ride"

Sarà una sorta di documentario, un dietro le quinte in cui Mark Calaway (vero nome del "Deadman") si mette a nudo, mostrando a tutti chi ci sia dietro quel costume indossato praticamente per trent'anni di carriera sul ring. “All’inizio - ha raccontato - era molto strano, ho sempre cercato di proteggere il personaggio di The Undertaker. Quindi non mi sentivo a mio agio a vedere queste telecamere puntate addosso a me nel backstage. Ma ora sono contentissimo del prodotto che siamo riusciti a tirare fuori, è qualcosa che sorprenderà i fan”. Per loro, da sempre abituati a vedere solo quella figura cupa e autorevole sul ring, farà di sicuro uno strano effetto: “Impareranno molto e penso che resteranno scioccati vedendo il contrasto fra The Undertaker e Mark Calaway: vedranno differenze nette fra le due entità ed è proprio per questo che ho tenuto separati per anni il personaggio e la persona”.

La docu-serie WWE sul Deadman

Dai primi commenti (e anche per l'assonanza del nome), in molti paragonano questa docu-serie a quella su Michael Jordan, "The Last Dance": “L’ho visto ed è molto interessante, lì si parla degli ultimi anni dei Bulls. Ma penso che questo scenda ancora di più sul personale. Fra i documentari vedo sia similitudini che differenze”. Infine, The Undertaker parla di alcuni dei vantaggi dell'essere stato un wrestler di successo in WWE: “Sono stato ovunque: Messico, Australia, Germania, UK. C’è grandissima energia in questi posti, quando mi ritirerò mi mancherà proprio questo tipo di calore da parte del pubblico”.

La serie verrà trasmessa sul WWE Network con 5 episodi