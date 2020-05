WWE Money in the Bank 2020, la notte di Asuka e Otis

STAMFORD (Connecticut) - Tra palestre, ascensori, "food war", uffici e vetri rotti, le stelle del mondo del wrestling danno vita a un'edizione unica nel suo genere del PPV della valigetta. WWE Money in the Bank 2020 è uno show inedito, ancora una volta senza pubblico per via delle restrizioni imposte dalla pandemia del coronavirus. Proprio per questo la compagnia di Vince McMahon si è affidata a delle vie alternative per intrattenere il pubblico, sfruttando le proprie risorse tecnologiche così come accaduto già a WrestleMania 36.

WWE, tutti i Money in the Bank match della storia

WWE Money in the Bank 2020

Lo ha fatto con dei "Money in the Bank Ladder Match" totalmente diversi da quelli visti in passato. Un vero "cortometraggio" quello girato nel quartiere generale di Stamford (Connecticut), in cui gli atleti coinvolti nei due incontri con in palio la valigetta hanno sfoggiato ancora di più le doti di attori, con molti siparietti comici: in uno di questi, Daniel Bryan e AJ Styles si sono ritrovati a combattere nell'ufficio del chairman e, una volta che si sono resi conti del "danno", hanno chiesto scusa, sistemato le sedie e sono usciti con rispetto dalla porta, lasciando Vince McMahon solo e libero di lavarsi le mani con il gel disinfettante (mandando così anche un messaggio educativo). Per quanto riguarda il risultato finale, ad aggiudicarsi il MITB femminile è stata Asuka, mentre la versione maschile si conclude in modo controverso, con AJ Styles e King Corbin che sganciano insieme la valigetta, ma litigandosela la fanno cadere tra le braccia di Otis, che diventa così il vincitore.

WWE Money in the Bank 2020, tutte le immagini

I due campioni del mondo

Gli altri match invece si sono svolti come di consueto al Performance Center di Orlando, in Florida, e senza ricorrere a supporti tecnologici. Vittoria con stile per Drew McIntyre, che resta WWE Champion al termine di una gran bella sfida contro Seth Rollins. Il Monday Night Messiah non resce a compiere la "profezia", perché ad avere la meglio è lo scozzese, che una volta sconfitto l'avversario gli ha anche stretto la mano come segno di rispetto. I giochi mentali di Bray Wyatt non bastano per avere la meglio su Braun Strowman, che non si lascia trarre in inganno e conserva l'Universal Championship, schienando l'avversario dopo avergli fatto credere di essere tornato suo alleato e colpendolo con la Running Powerslam.

Gli altri incontri in programma

Bayley si è confermata campionessa di SmackDown battendo Tamina (con il supporto di Sasha Banks) e anche il New Day è riuscito a mantenere i titoli di coppia dello show blu, nel Fatal 4-Way Tag Team Match che ha aperto il PPV, avendo la meglio su John Morrison e The Miz, The Forgotten Sons e Lucha House Party. Quello che inizialmente sembrava dovesse essere un incontro tra MVP e R-Truth si è trasformato in un breve squash subito da quest'ultimo da Bobby Lashley, subentrato a sorpresa. Infine, nel Kickoff dello show Jeff Hardy batte Cesaro al termine di un match molto fisico, deciso dalla Swanton Bomb del The Charismatic Enigma.

Tutti i risultati dello show

Kick Off Match - Vincitore: Jeff Hardy vs Cesaro

SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match - Vincitori: The New Day vs The Forgotten Sons, The Miz & John Morrison, Lucha House Pary

Single Match - Vincitore: Bobby Lashley vs R-Truth

SmackDown Women’s Championship - Vincitrice: Bayley vs Tamina

Universal Championsip - Vincitore: Braun Strowman vs Bray Wyatt

WWE Championship - Vincitore: Drew McIntyre vs Seth Rollins

Women’s Money in the Bank Ladder Match - Vincitrice: Asuka vs Lacey Evans, Dana Brooke, Carmella, Shayna Baszler, Nia Jax

Men’s Money in the Bank Ladder Match - Vincitore: Otis vs AJ Styles, Daniel Bryan, King Corbin, Aleister Black, Rey Mysterio