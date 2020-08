Ciclismo, incidente in bici per l'ex team manager Santoni

FERMO - Brutto episodio nel pomeriggio di ieri per Vincenzo Santoni, organizzatore della Grandondo di Porto Sant'Elpidio e parte attiva del comitato Marche Ciclando. L'ex team manager di ciclismo professionistico è rimasto vittima di un incidente mentre percorreva con la sua bicicletta la statale adriatica a Porto San Giorgio. Dopo essere stato colpito da una sportellata da parte di un conducente di un auto che non si era accorto di lui, Santoni è caduto a terra rimediando un taglio all'avambraccio e la frattura del femore per cui verrà subito operato. Attualmente è ricoverato all'ospedale Murri di Fermo.