Premio Fasano, c'è la campionessa mondiale di snowkite Irene Tagliente

C’è anche Irene Tagliente, anche la campionessa del mondo di Snowkite formula Special GPS categoria Snowboard tra le personalità che riceveranno il “Premio Giuseppe Fasano” alla Tenuta di Al Bano. E già, il Covid non ferma il Premio “Giuseppe Fasano” dedicato al padre del maestro ceramista di Grottaglie, Nicola Fasano. L’accesso all’area dell’evento, che si svolgerà dalle ore 19 di questa sera sarà limitato ai soli invitati. E’ prevista la presenza di Al Bano anche nella veste di padrone di casa. La serata, organizzata dalla giornalista Titti Battista, sarà presentata dalla giornalista di Telenorba Maria Liuzzi. Sul palco sono attese le esibizioni del “Duo Panama” di Nunzio e Michele Laudadio, del famoso fisarmonicista “Vince Abbracciante” e del gruppo di menestrelli “Terraross”.

Saranno assegnati premi a personaggi che a livello nazionale ed internazionale stanno scrivendo una importante pagina della nostra storia. Tra i premiati c’è anche l’ingegnere biomedico Irene Tagliente, campionessa del mondo: dopo aver partecipato al campionato Mondiale di Kiteboarding disciplina Freestyle femminile nel 2016 classificandosi in ottava posizione, il 27 gennaio 2019 ha vinto i campionati del mondo di Snowkite formula Special GPS categoria femminile Snowboard.

Nello Snowkite l’atleta si fa trainare dal vento sulla neve, con sci o snowboard. Nato dall’unione tra un’ala da kitesurf e gli sci o lo snowboard per “navigare” sulla neve e seguire il vento, è uno sport in cui conoscenza del vento, intuito, spirito di libertà e sicurezza non possono mancare.

Lo snowkite è come uno skilift ma porta il rider dove vuole, sul piano, in salita ed in discesa. Irene Tagliente, che vede le sue origini agonistiche prima nel pentathlon, poi nel calcio a 5 in serie D per poi approdare nel kiteboarding associando successivamente la passione per li snowboard, non è solo un atleta. Accanto allo sport ha accostato lo studio con particolare attenzione all'Healt Technology Assesment per innalzare i livelli di assistenza sanitaria delle persone più vulnerabili. Il suo nome è legato anche a studi scientifici e progetti di Telemedicina dedicati alla cura a distanza di pazienti cronici. Impegnata a Roma, anche su azioni sanitarie correlate all'emergenza Covid, periodicamente torna a fare il pieno di energie di valori praticando Kitesurf lungo la Costa Adriatica e Ionica per poi rilassarsi nella Masseria Belfiore del nonno Donato, reduce della deportazione come Carmelo Carrisi, padre di Al Bano, padrone di casa del Premio.

Il promotore del Premio è Giuseppe Fasano, un autentico “vulcano”, che con questa iniziativa mette in evidenza le peculiarità di una attività artistico-culturale iniziata dal padre Nicola e portata avanti dai suoi discendenti dal 1620. Peraltro quest’anno la famiglia Fasano festeggia anche il quattrocentesimo anno di attività della lavorazione della Ceramica a Grottaglie. Tra le altre personalità che riceveranno il “Premio Giuseppe Fasano” la Principessa Fabrizia Dentice di Frasso; il Direttore del TgNorba Enzo Magistà; il Presidente di Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco; l’imprenditrice Beatrice Lucarella; l’imprenditore Francesco Divella; Lucia Forte, Amministratore delegato di Oropan Sp; lo stilista Domenico Vacca ; gli imprenditore Antonio Albanese e Gregory Perrucci; i fondatori di Primadonna Valerio Tatarella e Domy De Fano gli chef stellati Antonella Ricci e Vinod Sookar.