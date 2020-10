Progetto "Special Fishing" a Roma, decima edizione in programma sabato 17 ottobre

ROMA - E' tutto pronto per la decima edizione di Special Fishing - Laghi senza barriere. Il Comitato Regionale Lazio promuove questa iniziativa, sostenuta dalla Regione Lazio, per far conoscere le possibilità di integrazione delle persone disabili attraverso la pratica della pesca sportiva. Scopo della manifestazione, in programma sabato 17 ottobre a Largo S.Maria di Galeria a Roma, è anche quello di contribuire all'abbattimento delle barriere architettoniche per far comprendere che lo sport è un diritto di tutti. Il progetto "Special Fishing" è stato sempre sostenuto dal Comitato Regionale Lazio dell'Ente di Promozione Sportiva A.S.C.

Con la collaborazione della Regione Lazio, continua la macchina operativa del progetto del Comitato Regionale ASC Lazio a favore di persone svantaggiate con particolare riferimento alla disabilità. Si è conclusa anche la fase di formazione dei tecnici con la specializzazione in “special fisching” per consentire una corretta presenza con le regole della “buona accoglienza” per la persona con bisogni speciali e le indicazioni utili per valutare l’accessibilità delle strutture attraverso i parametri di base quali praticabilità, sicurezza e confort nel rispetto delle norme sulle barriere architettoniche senza trascurare l’elemento fondamentale della Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della salute (ICF) . Tutto ciò per condividere con tutti i pescatori normodotati questo progetto per contribuire a rendere un sogno una stupenda realtà. Ci sono persone molto speciali, hanno tutte le età e potrebbero godere di momenti unici ed esperienze fantastiche.

