Ecco il seminario "Sport e Innovazione"

MILANO - La Scuola dello Sport in partnership con Trentino Sviluppo organizzerà il 17 novembre un seminario digitale intitolato “Sport e Innovazione” . Francesco Anesi, ambassador di GSIC/Global Sport Innovation Centre powered by Microsoft e coordinatore scientifico del webinar, ci ha spiegato di cosa si tratta: “Invitiamo tutti i potenziali interessati a partecipare, ad iscriversi ed a cogliere quest’occasione unica per integrare sport e innovazione. Ci rivolgiamo a manager dello sport ma anche a chi è semplicemente curioso di scoprire la dimensione segreta ed il legame sport-innovazione. Abbiamo preparato un seminario digitale alla portata di tutti, dove grandi leader di sport e innovazione ci guideranno alla scoperta di nuovi orizzonti”. Guardando nello specifico tra gli speaker si leggono grandi esperte ed esperti come Veronica Diquattro di Dazn, Barbara Cominelli di Microsoft Italia, il professore Carlo Alberto Carnevale Maffè dell’Università Bocconi, il prof. Paolo Bouquet (presidente di UniSport Italia), Josè d’Alessandro della Luiss Business School, Alberto Luna di Talent Garden, Maria Luisa Fernandez Esteban della Commissione Europea, Vito di Gioia della Figc, Francesco Mantegazzini di Infront, Federico Eichberg del ministero dello Sviluppo economico, Marco Bicocchi Pichi e Fabio Lalli (Iquii). “Se guardo al programma, - afferma Francesco Anesi – abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e vorrei ringraziare ognuna/o degli speaker per il loro contributo, la loro testimonianza e la loro prospettiva. Si tratta di dare inizio ad un dialogo il 17 Novembre e vogliamo condividere il pensiero strategico che è alla base di Sport e Innovazione. Dobbiamo fare un salto internazionale, capire cosa funziona ed applicarlo al Sistema Sportivo Italiano. Dobbiamo creare un circolo virtuoso che colga le trasformazioni sociali e l’innovazione e che coinvolga tutti – soprattutto le giovani generazioni, la base e il territorio. Dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione: pensare assieme allo sport del futuro, rendere l’innovazione democratica e lo sport moderno, alla luce dei valori chiave che lo sport implicitamente ci insegna come la meritocrazia, il ‘fare squadra’, il benessere psico-fisico”.