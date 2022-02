Women Power a WWE Elimination Chamber 2022

Uno show al femminile

In Arabia Saudita si sono esibite ben 12 atlete nel corso della serata, confermando la sempre più ampia apertura del Paese sotto questo punto di vista. Becky Lynch è riuscita a sconfiggere la leggenda Lita nel match con in palio il titolo femminile di Raw, la coppia composta da Naomi e Ronda Rousey (acclamatissima dal pubblico arabo e costretta a combattere per via della stipulazione del match con un braccio legato dietro la schiena) ha sconfitto quella formata da Charlotte Flair e Sonya Deville, mentre Bianca Belair si è imposta nell'Elimination Chamber femminile, cui hanno partecipato anche Alexa Bliss, Rhea Ripley, Liv Morgan, Nikki A.S.H. e Doudrop, prendendosi così il main event di WrestleMania 38.

I titoli mondiali

Nell'analogo match maschile, invece, in palio c'era addirittura la WWE Championship, che Bobby Lashley non è riuscito a difendere. Il campione in carica si è infatti infortunato prima ancora di poter partecipare alla sfida e Brock Lesnar ne ha approfittato spazzando via Seth Rollins, Riddle, AJ Styles e Austin Theory, quest'ultimo addirittura con una F5 dalla cima di una cella. Così The Beast Incarnate torna WWE Champion. L'altro incontro valido per il titolo di campione del mondo maschile, l'Universal Championship Match, è stato vinto da Roman Reigns, che ha sconfitto l'Hall of Famer Golbderg confermando così il suo regno, arrivato a toccare la quota record di 537 giorni.

Gli altri match

Negli altri match della serata, infine, Drew McIntyre ha la meglio su MadCap Moss al termine di un incontro estremamente fisico, un Falls Count Anywhere Match in cui sono state numerose le interferenze di Happy Corbin. Non si è disputato l'incontro con in palio i titoli di coppia di SmackDown, perché prima che potesse cominciare The Usos hanno attaccato i Viking Raiders. Nel kickoff dello show, infine, Rey Mysterio è riuscito a battere The Miz, celebrando il successo insieme al figlio Dominik.