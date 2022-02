A Inferno Snow in gara il trentino Pintarelli, campione italiano di obstacle racing

Nella passata stagione aveva dovuto cedere il gradino più alto del podio dell’edizione invernale al lombardo Eugenio Bianchi , anche se con la gioia più grande nel cuore per la nascita del suo primogenito. Il trentino Loris Pintarelli tornerà, sabato 12 e domenica 13 marzo, ad affrontare il tracciato di Inferno Snow sulla neve di Alpe Cimbra forte del titolo italiano OCR, conquistato a ottobre. Il Centro Fondo presso Malga Millegrobbe sarà il meraviglioso palcoscenico della corsa a ostacoli più diabolica d’Italia i cui percorsi completamente off road si districheranno tra gli altipiani e i rigogliosi boschi a cornice, puntellati da ostacoli naturali e artificiali. I tracciati innevati, impegnativi ma senza eccessivi dislivelli, metteranno alla prova non solo gli atleti pro ma anche gli sportivi più curiosi, in cerca di un’esperienza alternativa, tra adrenalina e puro divertimento. La due giorni si svolgerà come sempre nel rispetto delle norme anti-covid sottoscritte dall’Ente di Promozione Sportiva ASI in accordo con il CONI.

Il programma gare e gli ostacoli I

Nel weekend si susseguiranno tre differenti distanze: 8 km (200m D+) con 25 ostacoli nella gara individuale del sabato, mentre la domenica doppio appuntamento con la Short individuale di 3 km disseminati di 12 ostacoli e, importante novità, la sfida a team (tre membri, composizione libera), sullo spesso percorso della standard. In questa competizione a fare la differenza sarà proprio la sinergia tra i membri della squadra, che dovranno superare in maniera collaborativa, contando necessariamente sul reciproco supporto, prove create ad hoc per il tracciato. Tantissime e diversificate, quindi, le abilità per approcciare in corsa gli ostacoli dai nomi di ispirazione dantesca, come Lucifero, Caronte, Malebolge, Cerbero e Limbo. Gli attesi 600 indiavolati saranno chiamati a dimostrare forza e resistenza per trasportare pesi sul manto bianco, velocità nel risalire funi, destrezza nello scavalcare muri, equilibrio per valicare assi basculanti e coordinazione per oscillare sospesi tra corde, pioli e anelli. Nelle gare individuali non competitive i partecipanti potranno sostenersi nell’attraversare i gironi danteschi fino alla finish line, mentre per i pro nessuna possibilità di aiuto secondo il regolamento dettato dalla Federazione Italiana OCR. Per la prima volta, inoltre, la Short assegnerà le qualifiche agli OCR European Championships 2022, a giugno in Val di Fiemme.

I vincitori dell'edizione 2021

Nella prima edizione trentina nel 2021, tra i 300 obstacle runner provenienti dall’intera penisola, sono stati i più veloci a tagliare il traguardo Eugenio Bianchi (Scott OCR Team Italy LWT), con il tempo di 36’43’’, e Federica Toni (OCR Bear Team), in 49’54’’. Medaglia d’argento per Loris Pintarelli (Inferno Team) e Righerta Kadija (Inferno Team), seguiti al terzo posto da Alessandro Garozzo (Tana delle Tigri GRX) e Laura Catti (White Donkeys OCR Team). Una passione quella dell’obstacle racing in costante crescita, ad oggi praticata in Italia da oltre 50mila persone.

Iscrizioni aperte ad atleti pro e open

Le iscrizioni per tutte le distanze resteranno aperte anche in occasione della manifestazione. Su infernorun.it tutte le modalità per partecipare anche alle ulteriori tappe del circuito, Inferno Park (14 e 15 maggio nel Veronese) e Inferno Mud (8 e 9 ottobre nel Chianti). Sabato 12 marzo sarà anche possibile partecipare su prenotazione alla ciaspolata enogastronomica organizzata dalla Malga Millegrobbe in occasione della manifestazione. Un trekking in notturna di 6 km illuminato dalla luna e dalla calda luce delle fiaccole, accompagnato dal gusto e dai sapori della tradizione trentina.