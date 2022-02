Judo, Putin non è più presidente onorario della federazione mondiale

TORINO - "Alla luce del conflitto in corso in Ucraina, la Federazione Internazionale di Judo annuncia la sospensione dello status di Vladimir Putin come Presidente Onorario e Ambasciatore della Federazione Internazionale di Judo". E' quanto si legge in una nota della Federazione Internazionale di Judo che prende posizione contro l'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina. Putin, come noto, pratica ad alto livello l'arte marziale asiatica sin dalla gioventù, e spesso è stato ritratto mentre praticava la disciplina anche dopo essere diventato presidente.