Giuseppe De Rosa, il Superman della maratona estrema

ROMA - Una vita che potrebbe benissimo essere raccontata in un film. Una storia vissuta tutta di corsa. E’ questo il racconto con le scarpe da ginnastica ai piedi di Giuseppe De Rosa , ragazzo con problemi di obesità, poi uomo dalla vita normale fino al 2017 quando scopre l’ultramaratona , la disciplina estrema per antonomasia e riservata a pochi superuomini, categoria alla quale Giuseppe scopre di appartenere. Si mette in marcia e non smette più. E’ il primo italiano a terminare il Road Sign Continental Challenge , il campionato mondiale di ultramaratone in autosufficienza.

“Scommettiamo che vai sempre di corsa, vero?”, lo accogliamo con la battuta più scontata di tutte al telefono. Lui ci replica con un sorriso ma aggiunge subito: “Sì ma non chiamatemi atleta”. Come, prego? “Chi affronta queste competizioni ha un preparatore e un nutrizionista personale che lo assiste in tutto e per tutto. Io invece faccio tutto da solo. Ero un ragazzo obeso, pesavo 127 chili. Non sapevo di essere portato per questo sport. Ho cominciato questa attività con curiosità ma senza aspettative, senza conoscere tutti gli ostacoli”. Invece poi ha scoperto che lui e la corsa erano un’unica cosa. Niente è impossibile, mai claim fu più azzeccato. “Devi competere in 5 gare sparse in 5 continenti. Ci sono riuscite solo 5 persone, me incluso”.

La scintilla è scoccata tardi. Giuseppe oggi ha 44 anni ma fino al 2017 mai avrebbe pensato di diventare un runner. “Dal 2017 ho fatto 31 ultra competizioni ufficiali. L’anno scorso abbiamo avuto un momento di stallo per via del Covid ma grazie all’aiuto di un amico di famiglia e alla Consilinauto che ha creduto nel progetto siamo riusciti a ripartire”.

E adesso il gioco si fa duro perché il piano di Giuseppe è roba da Superman: “Faremo 20 ultra maratone. Per partecipare a queste gare devi avere uno storico, non è che la partenza è aperta a chiunque. C’è una sorta di selezione naturale: devi portare a termine delle gare molto complicate per poter accedere allo step successivo”.

La storia di Giuseppe De Rosa

Facciamo però un passo indietro e raccontiamo la differenza tra il correre una maratona e confrontarsi con una ultramaratona: “Nel primo caso ci sono rifornimenti e ristori ogni 5 km. Nel secondo caso si deve arrivare ad un checkpoint in un determinato lasso di tempo. E lì ti danno solo due litri d’acqua. Se non ti bastano ti arrangi o vieni eliminato. Per seguire una strada possiamo contare solo su un gps o seguire semplicemente la strada. Mi è capitato a volte di perdere l’orientamento, è normale soprattutto quando si è stanchi”.

De Rosa ha corso in giro per tutti i continenti. Uno però lo affascina in modo speciale: “Io amo l’Africa perché c’è un legame incredibile con questi popoli. Vedi dei villaggi incastonati in posti stupendi dove le persone ti accolgono con applausi e affetto”.

Cosa c'è nello zaino di un ultramaratoneta

Il kit di Giuseppe durante le sue gare è ridotto all’essenziale: “Nel mio zaino di 12 chili c’è un padellino per cucinare, un coltellino per difendersi dagli animali, alcuni antidoti, un fischietto, del cibo liofilizzato tipo purè e polenta. A volte mi capita di non portarmi razioni a sufficienza e quindi di avere molte difficoltà a concludere la corsa. Un professionista può contare su un nutrizionista che gli bilancia tutto il necessario, io a volte faccio male i calcoli”.

La vita di un ultramaratoneta non è facile ed è quasi esclusivamente dedicata alla corsa. I sacrifici sono enormi: “All’inizio la gente mi prendeva in giro, mi diceva ‘ma chi te lo fa fare alla tua età?’. Non mi sono arreso, ho continuato e grazie all’aiuto di alcune persone ho mantenuto la sicurezza in me stesso necessaria per superare le prove che questo sport ti presenta ogni volta. Io mi alleno 7 giorni su 7 tutto l’anno. Io mi alzo la mattina alle 3, vado a correre, alle 8.30 attacco al lavoro poi in pausa pranzo vado in palestra. Non puoi mai fare eccessi a tavola, non puoi uscire con gli amici, non puoi mangiare una pizza. Gareggio con atleti più giovani di me e anche questo va tenuto in conto. Mi sono posto davanti un obiettivo: fare due anni ad alti livelli, dando il tutto per tutto. Spero un giorno di poter promuovere la gara Continental in Italia visto che a volte sono l’unico italiano a correre queste competizioni. Il diametro dell’equatore della Terra è pari a 12756 km, io ne hai percorsi 3778 km. L’obiettivo non è fare il giro completo ma andare oltre. Non mi fermerò mai e nei prossimi 12 mesi ho intenzione di gareggiare in 13 ultramaratone”. Giuseppe indossa scarpe e zaino, comincia a correre e non vuole fermarsi più.