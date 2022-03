Elbatrainingcamp, online il primo reality dedicato alla mountain bike

ROMA – Discese adrenaliniche che precipitano a picco dalla montagna verso il mare, la terra che si solleva con una sgommata in curva, radici e rocce disseminate sul percorso, salite impossibili all’ultimo respiro: in sella a una mountain bike tutto si amplifica, fatica ed estasi si fondono in una nuova elettrizzante emozione. Brividi che i bikers di cross country vivono in allenamento e in gara e che saranno condivisi e fatti provare anche al pubblico nel docu-reality #ELBATRAINIGCAMP, il primo dedicato al mondo delle ruote grasse, ambientato tra i panorami incredibili dell’isola d’Elba.