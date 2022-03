Campione di scacchi russo sospeso: sosteneva invasione in Ucraina

Sergej Kariakin, uno dei più forti giocatori al mondo negli scacchi, è stato squalificato per sei mesi da tutte le competizioni ufficiali. La decisione presa dalla Fide (Federazione scacchistica internazionale) arriva dopo che Kariakin aveva manifestato sostegno all'intervento militare russo in Ucraina. Il provvedimento comporterà l'esclusione dal cosiddetto Torneo dei Candidati, in programma nelle prossime settimane, che designerà lo sfidante al titolo di campione mondiale attualmente detenuto dal norvegese Magnus Carlsen.