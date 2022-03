I norvegesi Eidsmo e Benjaminsen campioni del Mediterraneo di corsa orientamento

Sul podio assoluto, al femminile, seguono Tereza Janosikova (Czech Orienteering Team) e Venla Harju (Finland), mentre, al maschile, Riccardo Rancan (Kalevan Rasti) e Tuomas Heikkila (Finland). La manifestazione nasce dalla sinergia tra Federazione Italiana Sport Orientamento, PWT Italia, Sport Orienteering School, Circolo Velico Lucano, insieme ai Comuni di Alberobello e Monopoli e alle associazioni locali, come Spes Alberobello. Un importante test generale, sia per lo staff organizzativo, sia per i partecipanti ai blocchi di partenza, in vista dei World Masters Orienteering Championships dall’8 al 16 luglio nel Gargano.

“È stato un super weekend. Alberobello è una città davvero bella – commenta la vincitrice Andrine Benjaminsen - Non ho mai visto niente di simile prima d’ora! Una sprint molto divertente, è stato piacevole tornare a gareggiare di nuovo! La competizione a Monopoli è stata difficoltosa ma al tempo stesso veloce. I due centri storici mi sono piaciuti moltissimo, perfetti per correre una sprint”. “È stato fantastico – afferma il vincitore Havard Sandstad Eidsmo - correre delle sprint in location così uniche e particolari, come Alberobello e Monopoli. Seconda gara con qualche piccolo errore di lettura, ma divertente e veloce”.

“Il Mediterranean Open Championship è stata una fantastica scoperta – dichiara Angelo Annese, sindaco di Monopoli – Abbiamo potuto toccare con mano il valore sportivo, sociale, culturale di questa coinvolgente disciplina, che permette di conoscere la città in un’altra veste. L’amministrazione ha accolto con grande piacere la manifestazione sperando ci siano ulteriori occasioni di promuovere attraverso l’orienteering la nostra città nel mondo, come avviene oggi con la partecipazione di atleti da ben 20 Paesi. Un’opportunità anche per i nostri stessi cittadini di entrare in contatto con uno sport dal respiro internazionale”.

Intervenuti per l’immancabile tributo agli orientisti anche Vito Cozzoli, Presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Sergio Anesi, presidente FISO, Cristian Iaia, Assessore al Benessere, Sport e Turismo di Monopoli, Rosanna Perricci, Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione di Monopoli, Marino Pellico, Delegato regionale FISO Puglia, e Michele Barbone, Presidente Comitato World Masters Orienteering Championships.

“Proprio dalla Puglia – dichiara Gabriele Viale, direttore generale del Comitato WMOC – è partito venti anni fa il percorso di internazionalità dell’orienteering italiano anche nel sud Italia, che sarà suggellato a luglio dal Mondiale in Gargano. Una manifestazione per cui prevediamo la presenza di tremila orientisti e che movimenterà più atleti delle Olimpiadi Invernali di Pechino e dei Giochi del Mediterraneo nel 1999 in Puglia, non solo per le competizioni ma anche per un calendario di eventi collaterali tra Puglia e Basilicata con The Week After. Continueremo quindi, come sempre, a fare squadra con le amministrazioni e con il territorio perché solo così raggiungeremo tutti gli obiettivi contribuendo alla valorizzazione e alla promozione turistica del patrimonio pugliese. Il Mondiale è di tutti!”

I NUMERI E GLI ENTI COINVOLTI NELLA MANIFESTAZIONE

Oltre 500 gli atleti coinvolti di 116 team da ben 20 Paesi (Italia, Austria, Finlandia, Svizzera, Bulgaria, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Israele, Norvegia, Estonia, Spagna, Belgio, Slovenia, Ungheria, Portogallo, UK, Irlanda, Danimarca, Australia). Nella competizione a libero percorso e a cronometro individuale, gli orientisti hanno dovuto individuare, con l’ausilio di una carta topografica fornita al momento del via e della personale bussola, l’itinerario per raggiungere nella corretta sequenza una serie di punti di controllo, chiamati lanterne, indicati convenzionalmente sulla mappa. Una disciplina in costante crescita, praticata nel mondo da oltre 3 milioni di appassionati. Durante la settimana che ha preceduto le gare, Francavilla in Sinni, Tursi, Montescaglioso, Policoro, Rotondella, Matera e Castellaneta hanno ospitato i MOC training Camp, con un tour itinerante di allenamenti tra Puglia e Basilicata.

I PODI DELLA 1° E 2° TAPPA DI COPPA ITALIA FISO

Sabato nella città dei Trulli i più veloci sono stati i norvegesi Havard Sandstad Eidsmo (IFK Göteborg Orientering) in 9’29’’ e Andrine Benjaminsen (Ok Pan Arhus) in 9’55’’, che hanno così conquistato anche la prima tappa di Coppa Italia FISO. Secondo gradino del podio per Joey Hadorn (Ol Norska) in 9’38’’ e Venla Harju (Finland) in 9’59’’, seguiti al terzo posto da Tuomas Heikkila (Finland) in 9’39’’ e Veera Klemettinen (Finland) in 10’04’’. Domenica, invece, a Monopoli è lo svizzero Riccardo Rancan (Kalevan Rasti) in 12’26’’ a strappare la vittoria, conquistando la seconda tappa di Coppa Italia FISO, ad Havard Sandstad Eidsmo (IFK Göteborg Orientering) con il tempo di 12’31’’, seguito da Michiels Yannick (Antwerp Orienteers) in 12’39’’. Tra le donne, invece, supremazia di Andrine Benjaminsen (Ok Pan Arhus) in 11’, con Tereza Janosikova (Czech Orienteering Team) seconda classificata in 11’19’’ e Venla Harju (Finland) terza in 11’38’’. Nella giornata di domenica in palio anche punti importanti per il World Ranking.

IN SFIDA TUTTI I TOP RUNNER DI CORSA ORIENTAMENTO

Tanti i top runner arrivati in Puglia, come il norvegese Kasper Fosser, vincitore della Coppa del Mondo generale e del Mondiale Long Distance 2021. Per la Svizzera Martin Hubmann, campione europeo a staffetta e del Mondiale Sprint Relay, Joey Hadorn, vice campione europeo Knock-Out e campione europeo Sprint Relay, e Simona Aebersold, vice campionessa mondiale e medaglia d’argento in Coppa del Mondo 2021 generale nonché campionessa europea Sprint Relay. Luigi Lerose e Daniele Jabr, orientisti sordi della squadra azzurra FSSI-Federazione Sordi Sport Italia, hanno partecipato con il direttore tecnico Brunella Grigolli in preparazione alle Deaflympics, le olimpiadi dei Sordi in Brasile a maggio.

LA TAVOLA ROTONDA: ORIENTEERING, SPORT E TURISMO IN TERRA DI PUGLIA

Il weekend è partito con la tavola rotonda dedicata al legame tra sport, orienteering e turismo, per cui hanno fatto gli onori di casa il sindaco di Alberobello e delegato Anci Puglia al Turismo Michele Longo e l’assessore allo Sport e al Turismo Antonella Ivone. Presenti anche il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli, il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento Sergio Anesi, il direttore generale ASSET Regione Puglia Elio Sannicandro, il presidente del Comitato WMOC Michele Barbone, il delegato regionale FISO Puglia Marino Pellico e Renato Di Rocco, vicepresidente onorario UCI-Union Cycliste Internationale.