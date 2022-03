Curling, Mondiali donne: sfuma il sogno playoff per l'Italia

ROMA - Costa cara all'Italia la sconfitta contro la Germania della skip Jentsch. Ai Mondiali femminili di curling di scena a Prince George, in Canada, la Nazionale tricolore guidata dall'allenatrice Violetta Caldart deve abbandonare i sogni di qualificazione alla seconda fase del torneo. Undicesime in classifica quando mancano due partite al termine del round robin, le azzurre possono ora soltanto cercare di chiudere al meglio la rassegna iridata contro Danimarca e Repubblica Ceca. Nella quinta giornata dei Mondiali l'Italia ha affrontato dapprima la Germania in un match combattuto ed equilibrato.