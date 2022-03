Ucraina, morto il campione mondiale di kickboxing Kagal: aveva 30 anni

MARIUPOL (UCRAINA) - Una tragica notizia giunge dall'Ucraina. Nell'assedio di Mariupol, che va avanti ormai da settimane e continua a mietere vittime, ha perso la vita anche il campione mondiale di kickboxing nel campionato ISKA (International Sport Karate Association) Maksym Kagal. Il giovane era sceso in campo per difendere la città ma mentre combatteva con il battaglione Azov ha perso la vita. A riportare la notizia su Twitter è stato il giornale ucraino The Kyiv Independent. Sotto il tweet decine di commenti hanno elogiato il coraggio e l'eroismo del giovane ragazzo. Kagal aveva appena 30 anni.