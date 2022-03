Invictus Games 2022, consegnata bandiera a delegazione atleti GSPD

Si moltiplicano le attività per supportare la delegazione degli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) che è pronta per rappresentare l’Italia alla quinta edizione degli Invictus Games che si svolgeranno in Olanda dal 16 al 22 aprile. Questa mattina, presso lo Sporting Life Mentana, il presidente nazionale del Chapter Harley della Legion of Saint Michael Italy LEMC (Law Enforcement Motor Club ) Gen. D. Rodolfo Sganga ha consegnato una bandiera italiana con al centro i colori della Legion of Saint Michael Italy LEMC al capo delegazione Col. Pasquale Barriera e ha ringraziato consegnando un Crest della Legion of Saint Michael al Contrammiraglio (CP) Luca Sancilio, Vice Capo del V Reparto di Stato Maggiore della Difesa per l’opportunità concessa. Inoltre, ha consegnato lo stesso crest al capitano del GSPD Ten. Col. Gianfranco Paglia, consigliere del Ministro della Difesa, come segno di riconoscenza nei suoi confronti. “Un semplice gesto simbolico – ha dichiarato il presidente Sganga - per augurare buona fortuna agli atleti, inserito però in un discorso più ampio legato al riconoscimento della qualifica di Veterano che la Difesa sta portando avanti con un Disegno di Legge. “La cerimonia odierna - ha dichiarato il Ten. Col. Gianfranco Paglia – è la chiara dimostrazione che i valori non conoscono confini e lo sport è il liet motiv di tutto.”